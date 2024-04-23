https://ria.ru/20240423/kurgan-1941659337.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 04.00 (02.00 мск) вторника составляет 970 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства области. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T02:38

2024-04-23T02:38

2024-04-23T02:39

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371294_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_3343b26dbd2936b7981066a16545808e.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 04.00 (02.00 мск) вторника составляет 970 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства области. Как сообщала администрация Кургана, уровень воды в Тоболе на 22.00 (20.00 мск) понедельника составлял 975 сантиметров. "По данным гидропоста на 04.00 (02.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 970 сантиметров. В Кетовском округе также наблюдается снижение уровня воды. Вода из Кургана идёт в Белозерский округ", - говорится в сообщении. Отмечается, что возле села Белозерского уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное - 437. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

курган

тобол (река)

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024