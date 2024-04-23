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Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
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02:38 23.04.2024 (обновлено: 02:39 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kurgan-1941659337.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 04.00 (02.00 мск) вторника составляет 970 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства области. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T02:38
2024-04-23T02:39
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 04.00 (02.00 мск) вторника составляет 970 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства области. Как сообщала администрация Кургана, уровень воды в Тоболе на 22.00 (20.00 мск) понедельника составлял 975 сантиметров. "По данным гидропоста на 04.00 (02.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 970 сантиметров. В Кетовском округе также наблюдается снижение уровня воды. Вода из Кургана идёт в Белозерский округ", - говорится в сообщении. Отмечается, что возле села Белозерского уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное - 437. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 970 сантиметров

Правительство региона: уровень Тобола около Кургана составляет 970 сантиметров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 04.00 (02.00 мск) вторника составляет 970 сантиметров, сообщается в Telegram-канале правительства области.
Как сообщала администрация Кургана, уровень воды в Тоболе на 22.00 (20.00 мск) понедельника составлял 975 сантиметров.
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"По данным гидропоста на 04.00 (02.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 970 сантиметров. В Кетовском округе также наблюдается снижение уровня воды. Вода из Кургана идёт в Белозерский округ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возле села Белозерского уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное - 437.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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