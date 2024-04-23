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Аксенов оценил меры безопасности в Крыму - РИА Новости, 23.04.2024
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12:58 23.04.2024 (обновлено: 13:33 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/krym-1941750194.html
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму - РИА Новости, 23.04.2024
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму
Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:58
2024-04-23T13:33
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию - это поручение выполняется", - сказал Аксенов."Гарантированно Крыму никакие "сухопутные операции" не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)
Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму

Аксенов: меры безопасности в Крыму исчерпывающие, сил и средств достаточно

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию - это поручение выполняется", - сказал Аксенов.
"Гарантированно Крыму никакие "сухопутные операции" не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны", - подчеркнул глава региона.
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БезопасностьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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