https://ria.ru/20240423/krym-1941750194.html

Аксенов оценил меры безопасности в Крыму

Аксенов оценил меры безопасности в Крыму - РИА Новости, 23.04.2024

Аксенов оценил меры безопасности в Крыму

Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:58

2024-04-23T12:58

2024-04-23T13:33

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию - это поручение выполняется", - сказал Аксенов."Гарантированно Крыму никакие "сухопутные операции" не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)