https://ria.ru/20240423/krym-1941750194.html
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму - РИА Новости, 23.04.2024
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму
Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:58
2024-04-23T12:58
2024-04-23T13:33
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию - это поручение выполняется", - сказал Аксенов."Гарантированно Крыму никакие "сухопутные операции" не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)
Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов оценил меры безопасности в Крыму
Аксенов: меры безопасности в Крыму исчерпывающие, сил и средств достаточно
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие "сухопутные операции" полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24
".
"Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию - это поручение выполняется", - сказал Аксенов.
"Гарантированно Крыму никакие "сухопутные операции" не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны", - подчеркнул глава региона.