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Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН - РИА Новости, 23.04.2024
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06:15 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/koordinatsiya-1941667726.html
Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН
Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН - РИА Новости, 23.04.2024
Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя и президент Сербии Александр Вучич обсудили в понедельник координацию действий Белграда и Москвы на площадке ООН, сообщается РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:15
2024-04-23T06:15
в мире
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сербия
василий небензя
александр вучич
оон
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ООН, 23 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и президент Сербии Александр Вучич обсудили в понедельник координацию действий Белграда и Москвы на площадке ООН, сообщается в Telegram-канале постпредства РФ при ООН. "Двадцать второго апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Косово встретился с президентом Республики Сербии Александром Вучичем", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что Вучич и Небензя обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки с акцентом на ситуации на Балканах. "Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений, подчеркнули важность координации действий на площадке ООН в контексте косовского урегулирования", - сообщило постпредство.
https://ria.ru/20240422/kosovo-1941614897.html
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в мире, россия, сербия, василий небензя, александр вучич, оон
В мире, Россия, Сербия, Василий Небензя, Александр Вучич, ООН
Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН

Небензя и Вучич обсудили координацию России и Сербии в ООН по ситуации в Косово

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и президент Сербии Александр Вучич обсудили в понедельник координацию действий Белграда и Москвы на площадке ООН, сообщается в Telegram-канале постпредства РФ при ООН.
"Двадцать второго апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Косово встретился с президентом Республики Сербии Александром Вучичем", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что Вучич и Небензя обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки с акцентом на ситуации на Балканах.
"Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений, подчеркнули важность координации действий на площадке ООН в контексте косовского урегулирования", - сообщило постпредство.
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