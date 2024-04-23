https://ria.ru/20240423/koordinatsiya-1941667726.html

Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН

Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН - РИА Новости, 23.04.2024

Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и президент Сербии Александр Вучич обсудили в понедельник координацию действий Белграда и Москвы на площадке ООН, сообщается РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:15

2024-04-23T06:15

2024-04-23T06:15

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василий небензя

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ООН, 23 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и президент Сербии Александр Вучич обсудили в понедельник координацию действий Белграда и Москвы на площадке ООН, сообщается в Telegram-канале постпредства РФ при ООН. "Двадцать второго апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Косово встретился с президентом Республики Сербии Александром Вучичем", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что Вучич и Небензя обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки с акцентом на ситуации на Балканах. "Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений, подчеркнули важность координации действий на площадке ООН в контексте косовского урегулирования", - сообщило постпредство.

https://ria.ru/20240422/kosovo-1941614897.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, сербия, василий небензя, александр вучич, оон