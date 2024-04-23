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Жесткие условия. В США раскрыли страшную правду о новом решении по Украине

Жесткие условия. В США раскрыли страшную правду о новом решении по Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Жесткие условия. В США раскрыли страшную правду о новом решении по Украине

Выделение 60 миллиардов военной помощи американским конгрессом не изменит ситуацию на поле боя в сторону Киева, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T01:55

2024-04-23T01:55

2024-04-23T05:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выделение 60 миллиардов военной помощи американским конгрессом не изменит ситуацию на поле боя в сторону Киева, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."Это вообще не изменит исход. Возможно, украинцы выиграют 10-20 дней, но это будет стоить им сотни тысяч жизней. Это ничего не изменит", — сказал он.В подтверждение своих слов разведчик привел в пример провалившееся контрнаступление Киева в 2023 году, для которого Соединенные Штаты выделили Украине 23 миллиарда долларов. При этом, отметил он, на тот момент у Киева была боеспособная армия, а в настоящее время, по его словам, фронт рушится и ВСУ не располагает достаточным личным составом для его защиты."Сколько бы им не дали денег, это не даст им живой силы", — добавил он.По словам разведчика, это позволило российским войскам перехватить инициативу и даст им возможность диктовать свои условия в будущих переговорах."А теперь конгресс дал украинцам ложную надежду, что означает продолжение гибели. И в плане капитуляции, которая рано или поздно наступит, условия будут намного более жесткими. Чем дольше этот конфликт продолжается, тем жестче будут условия России", — подытожил Риттер.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240422/kiev-1941624333.html

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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, россия