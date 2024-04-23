https://ria.ru/20240423/kompleks-1941800407.html
Стройготовность логистического комплекса в Долгопрудном составляет 70%
Стройготовность логистического комплекса в Долгопрудном составляет 70% - РИА Новости, 23.04.2024
Стройготовность логистического комплекса в Долгопрудном составляет 70%
Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили возведение крупного логистического комплекса в городском... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:15
2024-04-23T16:15
2024-04-23T16:15
новости подмосковья
долгопрудный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили возведение крупного логистического комплекса в городском округе Долгопрудный, сейчас строительная готовность объекта превысила 70%, сообщает пресс-служба регионального ведомства. На данный момент на объекте строители приступили к основным работам по монтажу инженерных сетей, а также внутренней отделке помещений. Новый комплекс запроектирован в трех этажах и займет порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура комплекса предусматривает склад, оснащенный высокотехнологичным холодильным оборудованием. По проекту здесь будут хранить, в том числе продукты питания. Завершить строительство объекта планируют в феврале следующего года.
https://ria.ru/20240422/eksport-1941556983.html
долгопрудный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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долгопрудный, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили возведение крупного логистического комплекса в городском округе Долгопрудный, сейчас строительная готовность объекта превысила 70%, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
На данный момент на объекте строители приступили к основным работам по монтажу инженерных сетей, а также внутренней отделке помещений.
Новый комплекс запроектирован в трех этажах и займет порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура комплекса предусматривает склад, оснащенный высокотехнологичным холодильным оборудованием. По проекту здесь будут хранить, в том числе продукты питания.
Завершить строительство объекта планируют в феврале следующего года.