https://ria.ru/20240423/kndr-1941707250.html

В США испугались хорошего друга России

В США испугались хорошего друга России - РИА Новости, 23.04.2024

В США испугались хорошего друга России

США опасаются, что на фоне тесных отношений КНДР и России политика Пхеньяна может стать более рискованной, передает Bloomberg. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:52

2024-04-23T10:52

2024-04-23T19:57

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мария захарова

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США опасаются, что на фоне тесных отношений КНДР и России политика Пхеньяна может стать более рискованной, передает Bloomberg."Полная поддержка Северной Кореи со стороны России может привести к тому, что Ким Чен Ын начнет делать более смелые шаги в вопросах угроз Южной Корее и экспорта оружия. Также Пхеньян может проигнорировать призыв Вашингтона вернуться к переговорам о ядерной программе КНДР", — поделился опасениями представитель администрации президента США Джо Байдена.В США заявляют, что дружеские отношения с Россией заставляют лидера КНДР "забыть свое место"."Это может придать некогда изолированной стране лоск легитимности, которой она не заслуживает и не должна иметь. Мы обеспокоены тем, что это (хорошие отношения с Россией. — Прим. ред.) может заставить Кима думать, будто его поводок длиннее, чем на самом деле, и как это может повлиять на расчет рисков Кимом", — заявила помощник госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления стран Запада.

https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html

россия

сша

пхеньян

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в мире, россия, сша, пхеньян, ким чен ын, джо байден, мария захарова