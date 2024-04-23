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В США испугались хорошего друга России - РИА Новости, 23.04.2024
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10:52 23.04.2024 (обновлено: 19:57 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kndr-1941707250.html
В США испугались хорошего друга России
В США испугались хорошего друга России - РИА Новости, 23.04.2024
В США испугались хорошего друга России
США опасаются, что на фоне тесных отношений КНДР и России политика Пхеньяна может стать более рискованной, передает Bloomberg. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:52
2024-04-23T19:57
в мире
россия
сша
пхеньян
ким чен ын
джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США опасаются, что на фоне тесных отношений КНДР и России политика Пхеньяна может стать более рискованной, передает Bloomberg."Полная поддержка Северной Кореи со стороны России может привести к тому, что Ким Чен Ын начнет делать более смелые шаги в вопросах угроз Южной Корее и экспорта оружия. Также Пхеньян может проигнорировать призыв Вашингтона вернуться к переговорам о ядерной программе КНДР", — поделился опасениями представитель администрации президента США Джо Байдена.В США заявляют, что дружеские отношения с Россией заставляют лидера КНДР "забыть свое место"."Это может придать некогда изолированной стране лоск легитимности, которой она не заслуживает и не должна иметь. Мы обеспокоены тем, что это (хорошие отношения с Россией. — Прим. ред.) может заставить Кима думать, будто его поводок длиннее, чем на самом деле, и как это может повлиять на расчет рисков Кимом", — заявила помощник госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления стран Запада.
https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html
https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html
россия
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в мире, россия, сша, пхеньян, ким чен ын, джо байден, мария захарова
В мире, Россия, США, Пхеньян, Ким Чен Ын, Джо Байден, Мария Захарова
В США испугались хорошего друга России

Bloomberg: США обеспокоены дружбой России и КНДР

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США опасаются, что на фоне тесных отношений КНДР и России политика Пхеньяна может стать более рискованной, передает Bloomberg.
"Полная поддержка Северной Кореи со стороны России может привести к тому, что Ким Чен Ын начнет делать более смелые шаги в вопросах угроз Южной Корее и экспорта оружия. Также Пхеньян может проигнорировать призыв Вашингтона вернуться к переговорам о ядерной программе КНДР", — поделился опасениями представитель администрации президента США Джо Байдена.
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В США заявляют, что дружеские отношения с Россией заставляют лидера КНДР "забыть свое место".
"Это может придать некогда изолированной стране лоск легитимности, которой она не заслуживает и не должна иметь. Мы обеспокоены тем, что это (хорошие отношения с Россией. — Прим. ред.) может заставить Кима думать, будто его поводок длиннее, чем на самом деле, и как это может повлиять на расчет рисков Кимом", — заявила помощник госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления стран Запада.
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В миреРоссияСШАПхеньянКим Чен ЫнДжо БайденМария Захарова
 
 
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