https://ria.ru/20240423/khrunicheva-1941697092.html

В Центре Хруничева рассказали, когда построят первый экземпляр "Ангары-А5М"

В Центре Хруничева рассказали, когда построят первый экземпляр "Ангары-А5М" - РИА Новости, 23.04.2024

В Центре Хруничева рассказали, когда построят первый экземпляр "Ангары-А5М"

Центр имени М. В. Хруничева собирается построить первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" в 2025 году, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:11

2024-04-23T10:11

2024-04-23T11:38

космос - риа наука

плесецк

алексей варочко

юрий борисов (роскосмос)

гкнпц имени м. в. хруничева

роскосмос

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Центр имени М. В. Хруничева собирается построить первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Варочко. "Согласно планам Центра Хруничева, ракета "Ангара-А5М" должна быть создана в 2025 году", — сказал Варочко. Он отметил, что было бы целесообразно использовать одну ракету тяжелого класса как на космодроме Восточный, так и на космодроме Плесецк. Отвечая на вопрос, когда модернизированная ракета заменит "обычную", Варочко указал на необходимость разработки ряда организационных документов, где и будут определены сроки перехода на "Ангару-А5М". По словам руководителя предприятия, "Ангара-А5" может использоваться как для доставки тяжелых аппаратов на геостационарную орбиту, так и для группового выведения спутников на солнечно-синхронную орбиту. "Помимо этого, подготовлена соответствующая документация для пусков ракеты легкого класса "Ангара-1.2". При реализации этого проекта станут возможны запуски легкой "Ангары" с этого же стартового комплекса для формирования и восполнения многоспутниковых группировок", — рассказал он о перспективах развития стартового комплекса на космодроме Восточный. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что первый запуск модернизированной "Ангары-А5М" состоится в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового российского пилотируемого корабля. "Ангара-А5М" отличается форсированными на десять процентов двигателями. За счет этого она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки. "Ангара-А5" при пуске с космодрома Плесецк выводит чуть меньше 24 тонн, с Восточного — 24,5 тонны. Полностью интервью с Алексеем Варочко читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.

https://ria.ru/20240304/angara-1930905751.html

https://ria.ru/20231002/angara-a3-1899818325.html

https://ria.ru/20240305/angara-1931271114.html

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космос - риа наука, плесецк, алексей варочко, юрий борисов (роскосмос), гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос