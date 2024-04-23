https://ria.ru/20240423/kharkov-1941763229.html
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня - РИА Новости, 23.04.2024
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня
На телебашне в Харькове находилось координационное оборудование для систем ПВО украинских войск, а также могли быть системы наведения ударов ВСУ по территории... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:42
2024-04-23T13:42
2024-04-23T13:42
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На телебашне в Харькове находилось координационное оборудование для систем ПВО украинских войск, а также могли быть системы наведения ударов ВСУ по территории Белгородской области, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Телебашня высотой 250 метров уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях нет цифрового телевещания, повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование, сообщил ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов. "С учетом высоты телевышки в Харькове там располагалось, конечно, координационное оборудование для систем ПВО. В том числе не исключаю, что могли быть и системы наведения, которые работают и по территории Белгородской области", - сказал Ганчев. Он отметил, что сейчас украинские власти технически не в состоянии быстро восстановить телевышку в Харькове, с которой можно было контролировать достаточно большую территорию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня
Ганчев: с телевышки в Харькове могли наводить удары ВСУ по Белгородской области