Рейтинг@Mail.ru
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/kharkov-1941763229.html
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня - РИА Новости, 23.04.2024
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня
На телебашне в Харькове находилось координационное оборудование для систем ПВО украинских войск, а также могли быть системы наведения ударов ВСУ по территории... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:42
2024-04-23T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
виталий ганчев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941579433_0:252:565:570_1920x0_80_0_0_516bd4a013c003371451975cd5d85ed4.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На телебашне в Харькове находилось координационное оборудование для систем ПВО украинских войск, а также могли быть системы наведения ударов ВСУ по территории Белгородской области, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Телебашня высотой 250 метров уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях нет цифрового телевещания, повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование, сообщил ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов. "С учетом высоты телевышки в Харькове там располагалось, конечно, координационное оборудование для систем ПВО. В том числе не исключаю, что могли быть и системы наведения, которые работают и по территории Белгородской области", - сказал Ганчев. Он отметил, что сейчас украинские власти технически не в состоянии быстро восстановить телевышку в Харькове, с которой можно было контролировать достаточно большую территорию.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941579433_0:162:565:586_1920x0_80_0_0_7ae93ae98576248dca32a687993cbe65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Украина
Ганчев не исключил, что на телевышке в Харькове были системы наведения огня

Ганчев: с телевышки в Харькове могли наводить удары ВСУ по Белгородской области

© Фото : соцсетиУдар по телевизионной вышке в Харькове
Удар по телевизионной вышке в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : соцсети
Удар по телевизионной вышке в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На телебашне в Харькове находилось координационное оборудование для систем ПВО украинских войск, а также могли быть системы наведения ударов ВСУ по территории Белгородской области, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
Телебашня высотой 250 метров уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях нет цифрового телевещания, повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование, сообщил ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"С учетом высоты телевышки в Харькове там располагалось, конечно, координационное оборудование для систем ПВО. В том числе не исключаю, что могли быть и системы наведения, которые работают и по территории Белгородской области", - сказал Ганчев. Он отметил, что сейчас украинские власти технически не в состоянии быстро восстановить телевышку в Харькове, с которой можно было контролировать достаточно большую территорию.
Люди заряжают электронные устройства от генераторов в отделении частной почтовой компании во время отключения электричества в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала