https://ria.ru/20240423/kharkov-1941711882.html

В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни

В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни - РИА Новости, 23.04.2024

В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни

Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ, сообщил глава Харьковской областной военной РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:12

2024-04-23T11:12

2024-04-23T11:16

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. Ранее харьковские власти сообщили, что в городе был поврежден объект телевизионной инфраструктуры, есть перебои с сигналом цифрового телевидения. "Двадцать второго апреля... попали ракетой по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении. Сообщается, что 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование. По словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

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в мире, харьков, украина