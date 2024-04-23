В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни
Синегубов заявил о перебоях в эфире ТВ после уничтожения телебашни в Харькове
© Фото : соцсетиУдар по телевизионной вышке в Харькове
© Фото : соцсети
Удар по телевизионной вышке в Харькове
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
Ранее харьковские власти сообщили, что в городе был поврежден объект телевизионной инфраструктуры, есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
"Двадцать второго апреля... попали ракетой по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование.
По словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе.
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