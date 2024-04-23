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В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни - РИА Новости, 23.04.2024
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11:12 23.04.2024 (обновлено: 11:16 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kharkov-1941711882.html
В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни
В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни - РИА Новости, 23.04.2024
В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни
Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ, сообщил глава Харьковской областной военной РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:12
2024-04-23T11:16
в мире
харьков
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. Ранее харьковские власти сообщили, что в городе был поврежден объект телевизионной инфраструктуры, есть перебои с сигналом цифрового телевидения. "Двадцать второго апреля... попали ракетой по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении. Сообщается, что 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование. По словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харькове рассказали о последствиях уничтожения телебашни

Синегубов заявил о перебоях в эфире ТВ после уничтожения телебашни в Харькове

© Фото : соцсетиУдар по телевизионной вышке в Харькове
Удар по телевизионной вышке в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : соцсети
Удар по телевизионной вышке в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, в городе и ближайших окрестностях все еще нет цифрового ТВ, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
Ранее харьковские власти сообщили, что в городе был поврежден объект телевизионной инфраструктуры, есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
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"Двадцать второго апреля... попали ракетой по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование.
По словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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