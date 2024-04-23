https://ria.ru/20240423/kadyrov-1941653867.html

Делимханов встретился с секретарем Совбеза Ирана

Делимханов встретился с секретарем Совбеза Ирана - РИА Новости, 23.04.2024

Делимханов встретился с секретарем Совбеза Ирана

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы безопасности на Ближнем... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:28

2024-04-23T00:28

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ГРОЗНЫЙ, 23 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Депутат Государственной Думы Адам Делимханов в рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран по моему поручению встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. …В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности обоих дружественных государств", — написал Кадыров в Telegram-канале. Участниками встречи, по словам главы региона, было уделено особое внимание обеспечению экономической безопасности стран в условиях "незаконно введенных западных санкций", а также противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Они также обсудили текущее положение дел в странах Персидского залива с точки зрения долгосрочного противодействия экономическим санкциям, незаконно введённым в отношении наших государств, уточнил Кадыров. "Али Акбар Ахмадиан выразил готовность к дальнейшему укреплению дружественных отношений и расширению сотрудничества в различных областях, а также к совместной работе над решением актуальных проблем и вызовов, стоящих перед обеими странами", — написал он. Глава Чечни добавил, что на фоне нестабильной международной обстановки стратегическое партнерство между Россией и Ираном особенно важно.

https://ria.ru/20240420/dm-1941174529.html

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иран, россия, ближний восток, адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, в мире