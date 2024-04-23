Делимханов встретился с секретарем Совбеза Ирана
Кадыров: Делимханов обсудил с секретарем Совбеза Ирана вопросы безопасности
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Депутат Государственной Думы Адам Делимханов в рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран по моему поручению встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. …В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности обоих дружественных государств", — написал Кадыров в Telegram-канале.
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Участниками встречи, по словам главы региона, было уделено особое внимание обеспечению экономической безопасности стран в условиях "незаконно введенных западных санкций", а также противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Они также обсудили текущее положение дел в странах Персидского залива с точки зрения долгосрочного противодействия экономическим санкциям, незаконно введённым в отношении наших государств, уточнил Кадыров.
"Али Акбар Ахмадиан выразил готовность к дальнейшему укреплению дружественных отношений и расширению сотрудничества в различных областях, а также к совместной работе над решением актуальных проблем и вызовов, стоящих перед обеими странами", — написал он. Глава Чечни добавил, что на фоне нестабильной международной обстановки стратегическое партнерство между Россией и Ираном особенно важно.