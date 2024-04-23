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Армия Израиля заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы" - РИА Новости, 23.04.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных радикалов воздушных сил "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:05
2024-04-23T14:05
2024-04-23T14:05
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных радикалов воздушных сил "Хезболлах" на юге Ливана. "Во вторник утром ВВС нанесли удар и уничтожили Хусейна Али Азкуля, важного террориста в подразделении воздушной обороны "Хезболлах" на юге Ливана. Азкуль принимал активное участие в планировании и осуществлении террористических атак против Израиля, а также участвовал в повседневной деятельности воздушного подразделения "Хезболлах", - говорится в сообщении. Кроме того, в пресс-службе армии сообщили, что минувшей ночью в районе Арзуна был ликвидирован Мухаммед Халиль Атия, занимавший важную позицию в воздушном подразделении батальона специального назначения "Радван" в составе "Хезболлах". Военные добавили, что устранение радикалов нанесет существенный ущерб воздушным возможностям шиитского движения в Ливане.
https://ria.ru/20240423/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о ликвидации двух командиров "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных командиров "Хезболлы"