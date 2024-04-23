https://ria.ru/20240423/ishim-1941687240.html
Пик половодья в реке Ишим пройден
Пик половодья в реке Ишим пройден - РИА Новости, 23.04.2024
Пик половодья в реке Ишим пройден
Пик половодья в реке Ишим в районе одноименного города в Тюменской области пройден, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:31
2024-04-23T09:31
2024-04-23T09:56
ишим (река)
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Пик половодья в реке Ишим в районе одноименного города в Тюменской области пройден, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В городе Ишиме пик половодья пройден. Также уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах", - написал Моор.По его словам, несмотря на то, что в Ишиме за сутки река опустилась на 11 сантиметров, нагрузка на насыпи и дамбы до сих пор очень большая.Сейчас, подчеркнул Моор, волна спускается ниже по течению Ишима. Так, по словам главы региона, вода интенсивно поднимается в Абатском районе, где объявлено штормовое предупреждение и превентивная эвакуация населения. Во вторник планируется завершить все работы по защите федеральной трассы, добавил губернатор.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
https://ria.ru/20240422/voda-1941470540.html
ишим (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Пик половодья в реке Ишим пройден
Моор сообщил о завершении пика половодья в реке Ишим в Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости.
Пик половодья в реке Ишим в районе одноименного города в Тюменской области пройден, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале
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"В городе Ишиме пик половодья пройден. Также уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах", - написал Моор.
По его словам, несмотря на то, что в Ишиме за сутки река опустилась на 11 сантиметров, нагрузка на насыпи и дамбы до сих пор очень большая.
Сейчас, подчеркнул Моор, волна спускается ниже по течению Ишима. Так, по словам главы региона, вода интенсивно поднимается в Абатском районе, где объявлено штормовое предупреждение и превентивная эвакуация населения. Во вторник планируется завершить все работы по защите федеральной трассы, добавил губернатор.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.