https://ria.ru/20240423/interesy-1941664638.html

В МИД России призвали Запад уважать интересы развивающихся стран

В МИД России призвали Запад уважать интересы развивающихся стран - РИА Новости, 23.04.2024

В МИД России призвали Запад уважать интересы развивающихся стран

Неудовлетворительная картина с выполнением целей устойчивого развития (ЦУР) связана с пороками глобальной экономической модели, сконструированной в интересах... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T05:14

2024-04-23T05:14

2024-04-23T05:41

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ООН, 23 апр – РИА Новости. Неудовлетворительная картина с выполнением целей устойчивого развития (ЦУР) связана с пороками глобальной экономической модели, сконструированной в интересах Запада, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на Форуме экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития. "Разделяем серьезную тревогу, выраженную сегодня генсекретарем ООН в связи с гигантским дефицитом средств для финансирования устойчивого развития..., ужасающей ситуацией со скачком задолженности развивающихся стран и нагрузкой по ее обслуживанию – на фоне растущей несправедливости с возможностью доступа к капиталам, пробуксовкой в реформировании международной валютно-финансовой системы и обеспечении должного уровня участия развивающихся стран в управлении Бреттон-Вудскими учреждениями", - сказал Панкин. По его словам, "безрадостная картина в реализации ЦУР – отставание или регресс, невыполненные обязательства – связаны с пороками глобальной экономической модели, сконструированной по лекалам Запада и в его интересах". Как указал замглавы МИД РФ, значительная часть ресурсов расходуется на реализацию задач, навязанных развивающимся странам Западом, а колоссальные суммы идут на обслуживание западных политических интересов на Украине – в ущерб помощи наименее развитым странам и другим государствам с особыми потребностями. "Напомним, что шквал нелегитимных односторонних ограничительных мер США и их союзников ведет к полной разбалансировке мировой экономики. Западная финансовая инфраструктура и ведущие резервные валюты открыто используются в качестве средства принуждения и инструмента недобросовестной конкурентной борьбы против "неугодных" стран", - отметил он. "Мы предлагаем зафиксировать очевидное – дайте государствам мирового большинства зарабатывать самим, дайте им свободно торговать, собирать налоги, брать займы на справедливых условиях. Дайте им адекватную защиту от финансовых и экономических штормов, идущих с Глобального Севера", - подчеркнул Панкин. Он также призвал не делать их заложниками геополитических амбиций, "фантомных болей" тающего "всемогущества". "Сегодня развивающемуся миру в виде подачек возвращается мизерная часть того, что ему не дали заработать. Что это, если не явное свидетельство неоколониализма? Если кто-то думает, что неоколониализм – просто поднадоевшая фигура речи, то подумайте еще раз. Мир меняется – надо это понимать и действовать", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20240301/raschety-1930470122.html

https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941144027.html

https://ria.ru/20240226/zapad-1929519852.html

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россия, украина, сша, александр панкин, оон, в мире