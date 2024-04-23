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Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России - РИА Новости, 23.04.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:40 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/inauguratsiya-1941774473.html
Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России
Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России - РИА Новости, 23.04.2024
Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России
Губернаторский корпус уже начал получать приглашения на инаугурацию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службах ряда глав регионов. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:40
2024-04-23T14:40
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Губернаторский корпус уже начал получать приглашения на инаугурацию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службах ряда глав регионов. В середине марта источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства. "Антон Андреевич (Алиханов) получил, тест (ПЦР - ред) - как обычно за день", - сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. На вопрос о том, получил ли приглашение губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, агентству ответили утвердительно в администрации региона. Кроме того, присутствие на инаугурации уже подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Таким образом, приглашения уже получили губернаторы Астраханской, Калининградской и Ульяновской областей. Представители еще четырех регионов России сообщили агентству, что их губернаторы еще не получали приглашений, а еще один переадресовал вопрос корреспондента РИА Новости пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России

Губернаторскому корпусу начали рассылать приглашения на инаугурацию Путина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Губернаторский корпус уже начал получать приглашения на инаугурацию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службах ряда глав регионов.
В середине марта источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства.
"Антон Андреевич (Алиханов) получил, тест (ПЦР - ред) - как обычно за день", - сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. На вопрос о том, получил ли приглашение губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, агентству ответили утвердительно в администрации региона. Кроме того, присутствие на инаугурации уже подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Таким образом, приглашения уже получили губернаторы Астраханской, Калининградской и Ульяновской областей. Представители еще четырех регионов России сообщили агентству, что их губернаторы еще не получали приглашений, а еще один переадресовал вопрос корреспондента РИА Новости пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
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