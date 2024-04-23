https://ria.ru/20240423/inauguratsiya-1941774473.html

Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России

Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России - РИА Новости, 23.04.2024

Губернаторы начали получать приглашения на инаугурацию президента России

Губернаторский корпус уже начал получать приглашения на инаугурацию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службах ряда глав регионов. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:40

2024-04-23T14:40

2024-04-23T14:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/61/1520076178_0:77:3114:1829_1920x0_80_0_0_7814fe901a04921df9f686ea47528ab9.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Губернаторский корпус уже начал получать приглашения на инаугурацию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службах ряда глав регионов. В середине марта источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства. "Антон Андреевич (Алиханов) получил, тест (ПЦР - ред) - как обычно за день", - сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. На вопрос о том, получил ли приглашение губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, агентству ответили утвердительно в администрации региона. Кроме того, присутствие на инаугурации уже подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Таким образом, приглашения уже получили губернаторы Астраханской, Калининградской и Ульяновской областей. Представители еще четырех регионов России сообщили агентству, что их губернаторы еще не получали приглашений, а еще один переадресовал вопрос корреспондента РИА Новости пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин