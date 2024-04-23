https://ria.ru/20240423/gruzii-1941687528.html

Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии

Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии - РИА Новости, 23.04.2024

Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии

Для создания массовости на улицах во время протестов в Грузии Западом привлекается проверенный актив перебежчиков из России, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:34

2024-04-23T09:34

2024-04-23T09:45

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для создания массовости на улицах во время протестов в Грузии Западом привлекается проверенный актив перебежчиков из России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале."Релоканты из России в эти дни бравируют своим массовым участием в уличных акциях в Грузии против закона об иноагентах. И это неудивительно. Для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по "цветным" революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России", - написал Пискарев.Он рекомендовал российским гражданам воздержаться от участия в подобных акциях."Не надо злоупотреблять гостеприимством грузинского народа и становиться орудием в руках внешних сил, стремящихся дестабилизировать обстановку в суверенной Грузии", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

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грузия, россия, парламентские выборы в грузии, в мире, василий пискарев, госдума рф, тбилиси