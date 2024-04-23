Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии
Пискарев: Запад привлекает актив перебежчиков из России для создания массовости
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для создания массовости на улицах во время протестов в Грузии Западом привлекается проверенный актив перебежчиков из России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
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"Релоканты из России в эти дни бравируют своим массовым участием в уличных акциях в Грузии против закона об иноагентах. И это неудивительно. Для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по "цветным" революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России", - написал Пискарев.
Он рекомендовал российским гражданам воздержаться от участия в подобных акциях.
"Не надо злоупотреблять гостеприимством грузинского народа и становиться орудием в руках внешних сил, стремящихся дестабилизировать обстановку в суверенной Грузии", - подчеркнул депутат.
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20 апреля, 14:01