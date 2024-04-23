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Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии - РИА Новости, 23.04.2024
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09:34 23.04.2024 (обновлено: 09:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/gruzii-1941687528.html
Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии
Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии - РИА Новости, 23.04.2024
Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии
Для создания массовости на улицах во время протестов в Грузии Западом привлекается проверенный актив перебежчиков из России, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:34
2024-04-23T09:45
грузия
россия
парламентские выборы в грузии
в мире
василий пискарев
госдума рф
тбилиси
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для создания массовости на улицах во время протестов в Грузии Западом привлекается проверенный актив перебежчиков из России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.&quot;Релоканты из России в эти дни бравируют своим массовым участием в уличных акциях в Грузии против закона об иноагентах. И это неудивительно. Для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по &quot;цветным&quot; революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России&quot;, - написал Пискарев.Он рекомендовал российским гражданам воздержаться от участия в подобных акциях."Не надо злоупотреблять гостеприимством грузинского народа и становиться орудием в руках внешних сил, стремящихся дестабилизировать обстановку в суверенной Грузии", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
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грузия, россия, парламентские выборы в грузии, в мире, василий пискарев, госдума рф, тбилиси
Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии, В мире, Василий Пискарев, Госдума РФ, Тбилиси
Пискарев прокомментировал сообщение о протестах в Грузии

Пискарев: Запад привлекает актив перебежчиков из России для создания массовости

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для создания массовости на улицах во время протестов в Грузии Западом привлекается проверенный актив перебежчиков из России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
«

"Релоканты из России в эти дни бравируют своим массовым участием в уличных акциях в Грузии против закона об иноагентах. И это неудивительно. Для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по "цветным" революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России", - написал Пискарев.

Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Он рекомендовал российским гражданам воздержаться от участия в подобных акциях.
"Не надо злоупотреблять гостеприимством грузинского народа и становиться орудием в руках внешних сил, стремящихся дестабилизировать обстановку в суверенной Грузии", - подчеркнул депутат.
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ГрузияРоссияПарламентские выборы в ГрузииВ миреВасилий ПискаревГосдума РФТбилиси
 
 
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