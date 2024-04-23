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Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию - РИА Новости, 23.04.2024
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15:35 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/grossi-1941787658.html
Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию
Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию - РИА Новости, 23.04.2024
Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию
Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки, встречу планируется провести до конца мая текущего... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:35
2024-04-23T15:35
россия
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
в мире
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки, встречу планируется провести до конца мая текущего года и, вероятно, не в Москве, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщали ранее РИА Новости в МАГАТЭ, визит Гросси в Россию планируется, и сейчас ведется работа над деталями поездки. "Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки. Глава МАГАТЭ и его ближайшие сотрудники регулярно проводят на территории России консультации с российской межведомственной делегацией во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Такие встречи проходят в разных городах, очередную планируется осуществить до конца мая текущего года. По всей видимости, встреча пройдет не в Москве", - сказал Ульянов. Дипломат уточнил, что темы для обсуждений "в основном будут фокусироваться на Запорожской АЭС, хотя, при необходимости, могут затрагиваться и вопросы более широкого плана, касающиеся взаимодействия России и МАГАТЭ". "Такие встречи с гендиректором МАГАТЭ на территории России проводились неоднократно, раз в несколько месяцев "сверять часы" между российской стороной и Агентством – это важно и полезно для диалога и взаимодействия сторон", - добавил постпред РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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россия, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, в мире
Россия, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, В мире
Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию

Ульянов: встреча с Гросси планируется до конца мая, вероятно, не в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки, встречу планируется провести до конца мая текущего года и, вероятно, не в Москве, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщали ранее РИА Новости в МАГАТЭ, визит Гросси в Россию планируется, и сейчас ведется работа над деталями поездки.
Стенд госкорпорации Росатом
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"Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки. Глава МАГАТЭ и его ближайшие сотрудники регулярно проводят на территории России консультации с российской межведомственной делегацией во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Такие встречи проходят в разных городах, очередную планируется осуществить до конца мая текущего года. По всей видимости, встреча пройдет не в Москве", - сказал Ульянов.
Дипломат уточнил, что темы для обсуждений "в основном будут фокусироваться на Запорожской АЭС, хотя, при необходимости, могут затрагиваться и вопросы более широкого плана, касающиеся взаимодействия России и МАГАТЭ". "Такие встречи с гендиректором МАГАТЭ на территории России проводились неоднократно, раз в несколько месяцев "сверять часы" между российской стороной и Агентством – это важно и полезно для диалога и взаимодействия сторон", - добавил постпред РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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