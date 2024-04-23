Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию
Ульянов: встреча с Гросси планируется до конца мая, вероятно, не в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки, встречу планируется провести до конца мая текущего года и, вероятно, не в Москве, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщали ранее РИА Новости в МАГАТЭ, визит Гросси в Россию планируется, и сейчас ведется работа над деталями поездки.
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"Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки. Глава МАГАТЭ и его ближайшие сотрудники регулярно проводят на территории России консультации с российской межведомственной делегацией во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Такие встречи проходят в разных городах, очередную планируется осуществить до конца мая текущего года. По всей видимости, встреча пройдет не в Москве", - сказал Ульянов.
Дипломат уточнил, что темы для обсуждений "в основном будут фокусироваться на Запорожской АЭС, хотя, при необходимости, могут затрагиваться и вопросы более широкого плана, касающиеся взаимодействия России и МАГАТЭ". "Такие встречи с гендиректором МАГАТЭ на территории России проводились неоднократно, раз в несколько месяцев "сверять часы" между российской стороной и Агентством – это важно и полезно для диалога и взаимодействия сторон", - добавил постпред РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.