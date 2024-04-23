https://ria.ru/20240423/grossi-1941787658.html

Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию

Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию - РИА Новости, 23.04.2024

Постпред в Вене рассказал, когда Гросси в следующий раз приедет в Россию

Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки, встречу планируется провести до конца мая текущего... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:35

2024-04-23T15:35

2024-04-23T15:35

россия

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529578_0:35:2862:1645_1920x0_80_0_0_9be1e9b42a516272c6c8b9b094064666.jpg

ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки, встречу планируется провести до конца мая текущего года и, вероятно, не в Москве, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщали ранее РИА Новости в МАГАТЭ, визит Гросси в Россию планируется, и сейчас ведется работа над деталями поездки. "Очередной визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию сейчас находится в стадии проработки. Глава МАГАТЭ и его ближайшие сотрудники регулярно проводят на территории России консультации с российской межведомственной делегацией во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Такие встречи проходят в разных городах, очередную планируется осуществить до конца мая текущего года. По всей видимости, встреча пройдет не в Москве", - сказал Ульянов. Дипломат уточнил, что темы для обсуждений "в основном будут фокусироваться на Запорожской АЭС, хотя, при необходимости, могут затрагиваться и вопросы более широкого плана, касающиеся взаимодействия России и МАГАТЭ". "Такие встречи с гендиректором МАГАТЭ на территории России проводились неоднократно, раз в несколько месяцев "сверять часы" между российской стороной и Агентством – это важно и полезно для диалога и взаимодействия сторон", - добавил постпред РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, в мире