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Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека - РИА Новости, 23.04.2024
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09:40 23.04.2024 (обновлено: 09:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/gosdep-1941688640.html
Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека
Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека - РИА Новости, 23.04.2024
Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека
Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира — настоящая сегрегация, в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лиры, убитого в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:40
2024-04-23T09:45
в мире
сша
россия
украина
гонсало лира
мария захарова
эван гершкович
государственный департамент сша
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира — настоящая сегрегация, в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лиры, убитого в украинской тюрьме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия якобы допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине, при этом госдеп не привел ни одного доказательства своих заявлений. В американском ведомстве, в частности, в очередной раз указали на перемещения детей из Украины. "Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады? Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов Гершковича (обвиняемый в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович - ред.) американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация", — написала Захарова.
https://ria.ru/20240113/lira-1921079116.html
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в мире, сша, россия, украина, гонсало лира, мария захарова, эван гершкович, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Гонсало Лира, Мария Захарова, Эван Гершкович, Государственный департамент США
Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека

Захарова назвала доклад Госдепа о правах человека в мире настоящей сегрегацией

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира — настоящая сегрегация, в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лиры, убитого в украинской тюрьме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия якобы допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине, при этом госдеп не привел ни одного доказательства своих заявлений. В американском ведомстве, в частности, в очередной раз указали на перемещения детей из Украины.
"Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады? Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов Гершковича (обвиняемый в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович - ред.) американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация", — написала Захарова.
Блогер Гонсало Лира
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
13 января, 01:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаГонсало ЛираМария ЗахароваЭван ГершковичГосударственный департамент США
 
 
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