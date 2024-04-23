https://ria.ru/20240423/gosdep-1941688640.html

Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека

Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека - РИА Новости, 23.04.2024

Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека

Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира — настоящая сегрегация, в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лиры, убитого в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:40

2024-04-23T09:40

2024-04-23T09:45

в мире

сша

россия

украина

гонсало лира

мария захарова

эван гершкович

государственный департамент сша

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира — настоящая сегрегация, в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лиры, убитого в украинской тюрьме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия якобы допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине, при этом госдеп не привел ни одного доказательства своих заявлений. В американском ведомстве, в частности, в очередной раз указали на перемещения детей из Украины. "Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады? Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов Гершковича (обвиняемый в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович - ред.) американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация", — написала Захарова.

https://ria.ru/20240113/lira-1921079116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, гонсало лира, мария захарова, эван гершкович, государственный департамент сша