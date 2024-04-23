Захарова прокомментировала доклад Госдепа о правах человека
Захарова назвала доклад Госдепа о правах человека в мире настоящей сегрегацией
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира — настоящая сегрегация, в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лиры, убитого в украинской тюрьме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия якобы допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине, при этом госдеп не привел ни одного доказательства своих заявлений. В американском ведомстве, в частности, в очередной раз указали на перемещения детей из Украины.
"Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады? Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов Гершковича (обвиняемый в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович - ред.) американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация", — написала Захарова.
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