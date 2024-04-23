В Белгородской области выплатят компенсации пострадавшим от обстрелов
Гладков: жители Грайворонского округа получат денежную компенсацию
Последствия обстрела Грайворона. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Жителям 24 населенных пунктов Грайворонского округа, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, произведут единовременные выплаты в размере 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В субботу правительство России одобрило выделение Минфину более 2 миллиардов рублей на поддержку бюджета Белгородской области. Из этой суммы 800 миллионов рублей будут направлены на помощь жителям региона, вынужденно покинувшим свои дома, 987 миллионов рублей - на поддержку пострадавших промышленных предприятий, а 264 миллионов рублей - на помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса.
"Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи получат жители с регистрацией в часто обстреливаемых населенных пунктах Грайворонского округа. Всего 24 населенных пункта: Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозный, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполе, Байрак, Пануры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Глотово", - сказал Гладков.
Он добавил, что материальная помощь будет выплачена жителям, зарегистрированным в этих населенных пунктах на 19 марта, и перечислена на указанные ими банковские карты. Кроме того, как подчеркнул губернатор, продолжатся выплаты в размере 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество, а также впервые вводятся выплаты по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. Тем, кто уже получал 50 тысяч рублей, доплатят еще 50 тысяч для общей суммы в 100 тысяч, уточнил глава области.
"Выплаты в 50-100 тысяч будут начисляться только после выставления акта специальной комиссии, которая будет состоять из представителей МВД, следственного комитета, прокуратуры, МЧС, администрации муниципалитетов. Деньги будут направлены на специальные субсчета, и потратить эти средства можно будет только на те цели, которые будут обозначены в заявлении" - отметил Гладков.