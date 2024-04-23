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В Белгородской области выплатят компенсации пострадавшим от обстрелов - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 23.04.2024 (обновлено: 00:37 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/gladkov-1941654110.html
В Белгородской области выплатят компенсации пострадавшим от обстрелов
В Белгородской области выплатят компенсации пострадавшим от обстрелов - РИА Новости, 23.04.2024
В Белгородской области выплатят компенсации пострадавшим от обстрелов
Жителям 24 населенных пунктов Грайворонского округа, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, произведут единовременные выплаты в размере 10 тысяч, 50... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T00:36
2024-04-23T00:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
россия
вячеслав гладков
министерство финансов рф (минфин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грайворон
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Жителям 24 населенных пунктов Грайворонского округа, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, произведут единовременные выплаты в размере 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В субботу правительство России одобрило выделение Минфину более 2 миллиардов рублей на поддержку бюджета Белгородской области. Из этой суммы 800 миллионов рублей будут направлены на помощь жителям региона, вынужденно покинувшим свои дома, 987 миллионов рублей - на поддержку пострадавших промышленных предприятий, а 264 миллионов рублей - на помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса. "Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи получат жители с регистрацией в часто обстреливаемых населенных пунктах Грайворонского округа. Всего 24 населенных пункта: Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозный, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполе, Байрак, Пануры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Глотово", - сказал Гладков. Он добавил, что материальная помощь будет выплачена жителям, зарегистрированным в этих населенных пунктах на 19 марта, и перечислена на указанные ими банковские карты. Кроме того, как подчеркнул губернатор, продолжатся выплаты в размере 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество, а также впервые вводятся выплаты по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. Тем, кто уже получал 50 тысяч рублей, доплатят еще 50 тысяч для общей суммы в 100 тысяч, уточнил глава области. "Выплаты в 50-100 тысяч будут начисляться только после выставления акта специальной комиссии, которая будет состоять из представителей МВД, следственного комитета, прокуратуры, МЧС, администрации муниципалитетов. Деньги будут направлены на специальные субсчета, и потратить эти средства можно будет только на те цели, которые будут обозначены в заявлении" - отметил Гладков.
https://ria.ru/20240421/zapad-1941298191.html
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белгородская область, украина, россия, вячеслав гладков, министерство финансов рф (минфин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грайворон
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Вячеслав Гладков, Министерство финансов РФ (Минфин России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грайворон
В Белгородской области выплатят компенсации пострадавшим от обстрелов

Гладков: жители Грайворонского округа получат денежную компенсацию

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Грайворона
Последствия обстрела Грайворона - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Грайворона. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Жителям 24 населенных пунктов Грайворонского округа, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, произведут единовременные выплаты в размере 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В субботу правительство России одобрило выделение Минфину более 2 миллиардов рублей на поддержку бюджета Белгородской области. Из этой суммы 800 миллионов рублей будут направлены на помощь жителям региона, вынужденно покинувшим свои дома, 987 миллионов рублей - на поддержку пострадавших промышленных предприятий, а 264 миллионов рублей - на помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса.
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"Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи получат жители с регистрацией в часто обстреливаемых населенных пунктах Грайворонского округа. Всего 24 населенных пункта: Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозный, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполе, Байрак, Пануры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Глотово", - сказал Гладков.
Он добавил, что материальная помощь будет выплачена жителям, зарегистрированным в этих населенных пунктах на 19 марта, и перечислена на указанные ими банковские карты. Кроме того, как подчеркнул губернатор, продолжатся выплаты в размере 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество, а также впервые вводятся выплаты по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. Тем, кто уже получал 50 тысяч рублей, доплатят еще 50 тысяч для общей суммы в 100 тысяч, уточнил глава области.
"Выплаты в 50-100 тысяч будут начисляться только после выставления акта специальной комиссии, которая будет состоять из представителей МВД, следственного комитета, прокуратуры, МЧС, администрации муниципалитетов. Деньги будут направлены на специальные субсчета, и потратить эти средства можно будет только на те цели, которые будут обозначены в заявлении" - отметил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияВячеслав ГладковМинистерство финансов РФ (Минфин России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Грайворон
 
 
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