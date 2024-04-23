https://ria.ru/20240423/evakuatsiya-1941676842.html

В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию

В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию - РИА Новости, 23.04.2024

В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию

Превентивная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области из-за паводка, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:22

2024-04-23T08:22

2024-04-23T08:32

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

тобол (река)

ишим (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Превентивная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области из-за паводка, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале."В селе Новолыбаево, поселке Гилево, деревне Пономарева Заводоуковского городского округа объявлена превентивная эвакуация. В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления", - говорится в сообщении.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

тобол (река)

ишим (река)

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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река), ишим (река)