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Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 23.04.2024 (обновлено: 13:04 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/eremin-1941703882.html
Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно
Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 23.04.2024
Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военкора "Известий" Семена Еремина. Документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:41
2024-04-23T13:04
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военкора "Известий" Семена Еремина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью &quot;Мультимедийный информационный центр &quot;Известия&quot;, город Москва (посмертно)&quot;, — говорится в указе.Семен Еремин 19 апреля погиб в зоне спецоперации в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел за два дня до этого. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В зоне СВО он не раз рисковал жизнью, отметили "Известия".
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общество, россия, владимир путин, москва, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Москва, Мариуполь
Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора "Известий" Семена Еремина орденом Мужества посмертно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрощание с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым
Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прощание с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военкора "Известий" Семена Еремина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", — говорится в указе.

Семен Еремин 19 апреля погиб в зоне спецоперации в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел за два дня до этого.
Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В зоне СВО он не раз рисковал жизнью, отметили "Известия".
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Вчера, 07:48
 
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