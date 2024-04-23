https://ria.ru/20240423/eremin-1941703882.html

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 23.04.2024

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военкора "Известий" Семена Еремина. Документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:41

2024-04-23T10:41

2024-04-23T13:04

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военкора "Известий" Семена Еремина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", — говорится в указе.Семен Еремин 19 апреля погиб в зоне спецоперации в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел за два дня до этого. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В зоне СВО он не раз рисковал жизнью, отметили "Известия".

https://ria.ru/20240423/ubiystvo-1941673107.html

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москва

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, москва, мариуполь