https://ria.ru/20240423/dzhonson-1941771725.html
В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ
В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ
Некоторые батальоны ВСУ начали отказываться выполнять приказы генерала Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:30
2024-04-23T14:30
2024-04-23T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр сырский
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736205_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_d1f60287801421f803727c6150d68e04.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Некоторые батальоны ВСУ начали отказываться выполнять приказы генерала Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Некоторые неонацистские подразделения были переброшены на фронт Сырским, но они сказали: мы не будем воевать, мы уходим. Я думаю, что такие случаи будут учащаться в ближайшие недели", — отметил он.По мнению эксперта, эти батальоны представляют наибольшую угрозу для Зеленского. Когда они решат взять дело в свои руки из-за разочарования в главе киевского режима или из-за неудач на фронте, то его жизнь может оказаться в опасности.При этом Джонсон обратил внимание на продолжающееся продвижение российских войск, несмотря на распутицу. Он полагает, что с улучшением погодных условий они только усилят наступление по всей линии фронта.Ранее в конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.Читайте в "Дзен": Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736205_336:269:2708:2048_1920x0_80_0_0_3b69531e7dc483506d3bee50dd6b6157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ
Джонсон: некоторые батальоны ВСУ уже отказываются выполнять приказы Сырского