https://ria.ru/20240423/dzhonson-1941771725.html

В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ

В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ

Некоторые батальоны ВСУ начали отказываться выполнять приказы генерала Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:30

2024-04-23T14:30

2024-04-23T23:15

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Некоторые батальоны ВСУ начали отказываться выполнять приказы генерала Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Некоторые неонацистские подразделения были переброшены на фронт Сырским, но они сказали: мы не будем воевать, мы уходим. Я думаю, что такие случаи будут учащаться в ближайшие недели", — отметил он.По мнению эксперта, эти батальоны представляют наибольшую угрозу для Зеленского. Когда они решат взять дело в свои руки из-за разочарования в главе киевского режима или из-за неудач на фронте, то его жизнь может оказаться в опасности.При этом Джонсон обратил внимание на продолжающееся продвижение российских войск, несмотря на распутицу. Он полагает, что с улучшением погодных условий они только усилят наступление по всей линии фронта.Ранее в конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.Читайте в "Дзен": Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)