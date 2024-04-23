https://ria.ru/20240423/dvizhenie-1941827235.html

На севере Крыма возобновили движение через "Джанкой"

На севере Крыма возобновили движение через "Джанкой" - РИА Новости, 23.04.2024

На севере Крыма возобновили движение через "Джанкой"

Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое из-за ракетной опасности в Херсонской области, возобновлено, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:04

2024-04-23T17:04

2024-04-23T17:04

херсонская область

республика крым

джанкой

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое из-за ракетной опасности в Херсонской области, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. Ракетную опасность в регионе объявили во вторник в 16.09 мск, после чего закрыли проезд через пункт пропуска "Джанкой" на административной границе между регионами. Там же находится Чонгарский мост, которые ранее уже подвергался обстрелам со стороны ВСУ "Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено", - говорится в сообщении. Пункт пропуска открыли в 16.41.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

херсонская область

республика крым

джанкой

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херсонская область , республика крым, джанкой, вооруженные силы украины, безопасность