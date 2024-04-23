https://ria.ru/20240423/duda-1941736691.html

В Польше раскритиковали Дуду за слова о размещении ядерного оружия

В Польше раскритиковали Дуду за слова о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 23.04.2024

В Польше раскритиковали Дуду за слова о размещении ядерного оружия

Польские депутаты выступили с критикой президента страны Анджея Дуды за его слова о размещении в республике ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:22

2024-04-23T12:22

2024-04-23T12:38

польша

анджей дуда

в мире

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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польские депутаты выступили с критикой президента страны Анджея Дуды за его слова о размещении в республике ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Конечно, удивительно, что президент Дуда снова выступает с международной инициативой, де-факто не разговаривая с правительством. Я думаю, что сначала должен быть разговор, а потом инициатива. Таким должен быть правильный порядок, тем более что внешнюю политику проводит правительство", - сказал депутат от правящей Гражданской коалиции Цезарий Томчик в интервью телеканалу TVN24. По его словам, если что-то выносится на политический уровень, то есть глава государства де-факто объявляет что-то по телевидению, это всегда должно быть заранее согласовано с правительством, "Такой порядок должен быть и с нашими союзниками тоже", - сказал он, добавив, что "мы не можем удивлять наших союзников". "Когда мы разговариваем, например, с нашими друзьями из Франции, Германии или США, 99% соглашений заключаются до того, как мы объявим о решении или до того, как объявим о своей готовности. Если мы поступаем наоборот, это показывает нашу слабость, а не нашу силу", - добавил Томчик. Депутат от левых сил Дариуш Вечорек в программе радио Zet также высказал мнение, что президент поспешил со своими заявлениями. "У меня такое впечатление, что президент несколько перегибает палку, потому что правда в том, что подобные заявления он должен согласовывать с премьер-министром, правительством и военным командованием. Это серьезные решения, которые должны принимать профессионалы", - отметил он. "Сейчас нам нужно сесть и серьезно поговорить, потому что, возможно, президент знает что-то большее, чего не знает, например, премьер-министр. Поэтому, прежде чем делать такие заявления, даже о намерениях, эти вещи обязательно должны быть согласованы", - указал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240423/polsha-1941693542.html

https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html

https://ria.ru/20240422/zakharova-1941520239.html

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польша, анджей дуда