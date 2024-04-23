Лидер молдавской партии "Возрождение" заявила о давлении на допросе
Параска заявила, что на нее оказывали психическое давление на допросе
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска заявила РИА Новости, что на нее оказывалось психическое давление при допросе представителями Службы информации и безопасности (СИБ).
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"Как только прилетела, меня прямо у автобуса встретили три сотрудника СИБ и позвали в отдельный кабинет поговорить. Там меня держали два часа, читали вопросы, которые были распечатаны на бумаге А4, напечатаны на компьютере, как на экзамене: первый, второй вопрос… "Россия – страна-агрессор. Вы знаете, что, возможно, будет уголовное дело?" Все вопросы про Россию: что мы там делали, что это за партии, какие у нас дальнейшие цели. Запугивание и психическое давление. Конкретных бумаг не показывали. Ничего я не подписывала. Единственное, что с адвокатом мне разрешали поговорить либо даже ответить ему на звонок", - сказала Параска.
При этом она отметила, что к сотрудникам СИБ нет никаких претензий. "Потому что заметно было, что это указание. По поводу дальнейших действий они сказали, что будут держать нас в курсе", - подчеркнула Параска.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.