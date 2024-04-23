https://ria.ru/20240423/dnr-1941834195.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Владимировке и Ясиноватскому району ДНР, сообщило в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:24
2024-04-23T17:24
2024-04-23T17:24
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Владимировке и Ясиноватскому району ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 (совпадает мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 14.30 и 16.50 выпустили еще восемь снарядов того же калибра по Владимировке и Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20231005/dnr-1900826319.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку, Горловке и Владимировке