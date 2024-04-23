https://ria.ru/20240423/dnr-1941834195.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Владимировке и Ясиноватскому району ДНР, сообщило в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:24

2024-04-23T17:24

2024-04-23T17:24

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Владимировке и Ясиноватскому району ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 (совпадает мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 14.30 и 16.50 выпустили еще восемь снарядов того же калибра по Владимировке и Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20231005/dnr-1900826319.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия