https://ria.ru/20240423/dividendy-1941654437.html

Белоруссия ограничила выплату дивидендов лицам из недружественных стран

Белоруссия ограничила выплату дивидендов лицам из недружественных стран - РИА Новости, 23.04.2024

Белоруссия ограничила выплату дивидендов лицам из недружественных стран

Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести ограничение на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:43

2024-04-23T00:43

2024-04-23T00:59

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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести ограничение на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств, говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны."Установить ограничение на выплату распределенных, начисленных прибыли и дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества юридических лиц Республики Беларусь, являющимся лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - говорится в документе.В приложении к нему указано, что речь идет о таких странах, как Австралия, государства ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Республика Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария.Согласно постановлению, ограничение применяется в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли и дивидендов превышает в совокупности на всех иностранных участников, собственников имущества компании-резидента Белоруссии 80 тысяч базовых величин (в настоящее время 3,2 миллиона белорусских рублей, или около 984 тысяч долларов) или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу.Между тем возможна выплата прибыли и дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества компанией, получившей соответствующее разрешение. Оно выдается областными и Минским городским исполнительным комитетом на каждую выплату прибыли и дивидендов иностранному участнику, собственнику имущества при условии соблюдения ряда критериев.Постановление вступит в силу 24 апреля и будет действовать до 31 декабря 2025 года.Согласно постановлению, разрешение может получить компания, если общий объем заявляемых к выплате и выплаченных за текущий календарный год прибыли и дивидендов составляет не более 50% среднего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе за пять лет. Списочная численность работников компании-резидента Белоруссии должна быть не менее 70% к прошлогоднему уровню. У компании не должно быть чистого убытка, просроченной задолженности по кредитам, выданным банками Белоруссии, по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет, а также бюджетным ссудам. Критерием для получения разрешения является обеспечение уровня номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по резиденту Белоруссии не ниже 3,5-кратного размера месячной минимальной зарплаты, установленной правительством.В случае получения резидентом отказа в разрешении такая выплата осуществляется путем перечисления прибыли и дивидендов на текущий (расчетный) банковский счет со специальным режимом функционирования. Это не распространяется на банки Белоруссии, которые аккумулируют денежные средства на своих счетах.Выплата указанных прибыли и дивидендов иностранному участнику, собственнику имущества осуществляется после окончания срока действия вводимого постановлением правительства ограничения.Постановление также определяет порядок получения компанией-резидентом Белоруссии разрешения на выплату распределенных прибыли и дивидендов иностранному участнику, собственнику имущества, а также сроки исполнения процедуры.

https://ria.ru/20240314/belorussiya-1933009900.html

https://ria.ru/20231227/embargo-1918343185.html

https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937311956.html

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в мире, белоруссия, австралия, канада, евросоюз, экономика