Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
11:59 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/deputaty-1941729164.html
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет - РИА Новости, 23.04.2024
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет
В Тамбовском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию областной думы, за это время местные депутаты приняли более 3,5... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:59
2024-04-23T11:59
тамбовская область
тамбовская областная дума
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
олег бетин
александр никитин
максим егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941728702_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_9ec4be412dcfa1636ec7fb280e38fda1.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Тамбовском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию областной думы, за это время местные депутаты приняли более 3,5 тысячи законов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Торжественное мероприятие посетили глава области Максим Егоров, сенаторы Российской Федерации от Тамбовской области Александр Никитин, Михаил Белоусов, депутаты областной думы предыдущих созывов, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, члены правительства области, руководители органов местного самоуправления, представители общественных институтов, Молодежного парламента области, сотрудники и ветераны аппарата областной думы и другие приглашенные. "За три десятилетия депутаты всех созывов провели огромную работу: создана нормативно-правовая база, которая является основой социально-экономического развития региона, формирования социально ориентированного бюджета. Сегодня между исполнительной и законодательной властью региона выстроено конструктивное взаимодействие", - цитирует пресс-служба Егорова. Также он выразил уверенность, что это плодотворное сотрудничество будет продолжено. "30 лет для истории — это один миг, а для жизни региона — это достаточно большой отрезок времени. По сути, каждый созыв областной думы сталкивался с серьезными вызовами. В начале работы стояли задачи формирования законодательной базы, принятия законов, направленных на стабилизацию социально-экономического положения региона, позже были дефолт, пандемия коронавирусной инфекции, сейчас идет специальная военная операция. И никогда Тамбовская областная Дума не устранялась от решения серьезных вопросов, возникающих в стране и регионе, а вносила посильный вклад в развитие области, повышение качества жизни населения", - сказал Матушкин. Он добавил, что за 30 лет региональным парламентом было принято порядка 3,5 тысячи законов, направленных на развитие всех сфер жизни Тамбовщины. Матушкин высказал слова благодарности в адрес Владимира Карева, Александра Никитина, ранее возглавлявших региональный парламент. Председатель областной Думы поблагодарил главу области Егорова за конструктивную совместную работу с депутатским корпусом на благо региона. Отметил спикер регионального парламента большой вклад в развитие законодательной базы региона Александра Рябова, Олега Бетина, ушедших из жизни. В этот день депутаты разных созывов и ветераны аппарата областной думы были награждены высокими наградами, Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
https://ria.ru/20240329/prazdnik-1936676321.html
https://ria.ru/20240301/tambovschina-1930441000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941728702_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_e2b2b792892f2f10e5eeb1dfe8502d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская областная дума, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), олег бетин, александр никитин, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Олег Бетин, Александр Никитин, Максим Егоров

Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыМатушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Тамбовском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию областной думы, за это время местные депутаты приняли более 3,5 тысячи законов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Торжественное мероприятие посетили глава области Максим Егоров, сенаторы Российской Федерации от Тамбовской области Александр Никитин, Михаил Белоусов, депутаты областной думы предыдущих созывов, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, члены правительства области, руководители органов местного самоуправления, представители общественных институтов, Молодежного парламента области, сотрудники и ветераны аппарата областной думы и другие приглашенные.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Матушкин: в Тамбовской области появится День Военно-исторического общества
29 марта, 15:56
"За три десятилетия депутаты всех созывов провели огромную работу: создана нормативно-правовая база, которая является основой социально-экономического развития региона, формирования социально ориентированного бюджета. Сегодня между исполнительной и законодательной властью региона выстроено конструктивное взаимодействие", - цитирует пресс-служба Егорова.
Также он выразил уверенность, что это плодотворное сотрудничество будет продолжено.
"30 лет для истории — это один миг, а для жизни региона — это достаточно большой отрезок времени. По сути, каждый созыв областной думы сталкивался с серьезными вызовами. В начале работы стояли задачи формирования законодательной базы, принятия законов, направленных на стабилизацию социально-экономического положения региона, позже были дефолт, пандемия коронавирусной инфекции, сейчас идет специальная военная операция. И никогда Тамбовская областная Дума не устранялась от решения серьезных вопросов, возникающих в стране и регионе, а вносила посильный вклад в развитие области, повышение качества жизни населения", - сказал Матушкин.
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины
1 марта, 12:02
Он добавил, что за 30 лет региональным парламентом было принято порядка 3,5 тысячи законов, направленных на развитие всех сфер жизни Тамбовщины.
Матушкин высказал слова благодарности в адрес Владимира Карева, Александра Никитина, ранее возглавлявших региональный парламент. Председатель областной Думы поблагодарил главу области Егорова за конструктивную совместную работу с депутатским корпусом на благо региона. Отметил спикер регионального парламента большой вклад в развитие законодательной базы региона Александра Рябова, Олега Бетина, ушедших из жизни.
В этот день депутаты разных созывов и ветераны аппарата областной думы были награждены высокими наградами, Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Олег БетинАлександр НикитинМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала