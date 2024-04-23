https://ria.ru/20240423/deputaty-1941729164.html

Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет

Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет - РИА Новости, 23.04.2024

Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет

В Тамбовском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию областной думы, за это время местные депутаты приняли более 3,5... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:59

2024-04-23T11:59

2024-04-23T11:59

тамбовская область

тамбовская областная дума

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

олег бетин

александр никитин

максим егоров

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Тамбовском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию областной думы, за это время местные депутаты приняли более 3,5 тысячи законов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Торжественное мероприятие посетили глава области Максим Егоров, сенаторы Российской Федерации от Тамбовской области Александр Никитин, Михаил Белоусов, депутаты областной думы предыдущих созывов, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, члены правительства области, руководители органов местного самоуправления, представители общественных институтов, Молодежного парламента области, сотрудники и ветераны аппарата областной думы и другие приглашенные. "За три десятилетия депутаты всех созывов провели огромную работу: создана нормативно-правовая база, которая является основой социально-экономического развития региона, формирования социально ориентированного бюджета. Сегодня между исполнительной и законодательной властью региона выстроено конструктивное взаимодействие", - цитирует пресс-служба Егорова. Также он выразил уверенность, что это плодотворное сотрудничество будет продолжено. "30 лет для истории — это один миг, а для жизни региона — это достаточно большой отрезок времени. По сути, каждый созыв областной думы сталкивался с серьезными вызовами. В начале работы стояли задачи формирования законодательной базы, принятия законов, направленных на стабилизацию социально-экономического положения региона, позже были дефолт, пандемия коронавирусной инфекции, сейчас идет специальная военная операция. И никогда Тамбовская областная Дума не устранялась от решения серьезных вопросов, возникающих в стране и регионе, а вносила посильный вклад в развитие области, повышение качества жизни населения", - сказал Матушкин. Он добавил, что за 30 лет региональным парламентом было принято порядка 3,5 тысячи законов, направленных на развитие всех сфер жизни Тамбовщины. Матушкин высказал слова благодарности в адрес Владимира Карева, Александра Никитина, ранее возглавлявших региональный парламент. Председатель областной Думы поблагодарил главу области Егорова за конструктивную совместную работу с депутатским корпусом на благо региона. Отметил спикер регионального парламента большой вклад в развитие законодательной базы региона Александра Рябова, Олега Бетина, ушедших из жизни. В этот день депутаты разных созывов и ветераны аппарата областной думы были награждены высокими наградами, Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

https://ria.ru/20240329/prazdnik-1936676321.html

https://ria.ru/20240301/tambovschina-1930441000.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), олег бетин, александр никитин, максим егоров