Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ
Сальдо: ВСУ применяют болгарское кассетное оружие против жителей Херсонщины
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telеgram-канале о намерениях вынести на обсуждение в ООН вопрос поставок Болгарией оружия украинским войскам и его применения против мирных жителей российского региона.
"Болгария поставляет боеприпасы киевскому режиму по серым схемам, боясь осуждения собственного народа. Мы намерены придать этому делу еще больший резонанс - пригласим российских и иностранных журналистов для производства расследования. Также рассматривается вопрос вынесения на обсуждение в ООН случаев применения кассетного оружия болгарского производства против мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо.
По его словам, под обстрелы, в том числе, попадают проживающие в Херсонской области представители болгарской общины. "В Алешках живет крупнейшая в нашем регионе болгарская община, и минометные мины из Республики Болгария разрушали и дома этнических болгар. Народ Болгарии выступает против помощи Украине, воюющей с русскими, его историческими братьями. Однако руководство республики, не считаясь с национальными интересами, послушно идет в фарватере агрессивной антироссийской политики Запада и НАТО", - подчеркнул Сальдо.
Он также выразил надежду, что оппозиционные партии парламента Болгарии поставят вопрос применение болгарских боеприпасов против болгар Херсонщины на обсуждение. "Свое веское слово должен сказать и болгарский народ", - подчеркнул губернатор российского региона.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Самым пророссийским народом ЕС правят русофобствующие подлецы
20 января 2023, 08:00