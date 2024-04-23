https://ria.ru/20240423/bolgariya-1941743497.html

Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ

Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telеgram-канале о намерениях вынести на обсуждение в ООН вопрос поставок Болгарией оружия... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:39

2024-04-23T12:39

2024-04-23T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telеgram-канале о намерениях вынести на обсуждение в ООН вопрос поставок Болгарией оружия украинским войскам и его применения против мирных жителей российского региона. "Болгария поставляет боеприпасы киевскому режиму по серым схемам, боясь осуждения собственного народа. Мы намерены придать этому делу еще больший резонанс - пригласим российских и иностранных журналистов для производства расследования. Также рассматривается вопрос вынесения на обсуждение в ООН случаев применения кассетного оружия болгарского производства против мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо.По его словам, под обстрелы, в том числе, попадают проживающие в Херсонской области представители болгарской общины. "В Алешках живет крупнейшая в нашем регионе болгарская община, и минометные мины из Республики Болгария разрушали и дома этнических болгар. Народ Болгарии выступает против помощи Украине, воюющей с русскими, его историческими братьями. Однако руководство республики, не считаясь с национальными интересами, послушно идет в фарватере агрессивной антироссийской политики Запада и НАТО", - подчеркнул Сальдо. Он также выразил надежду, что оппозиционные партии парламента Болгарии поставят вопрос применение болгарских боеприпасов против болгар Херсонщины на обсуждение. "Свое веское слово должен сказать и болгарский народ", - подчеркнул губернатор российского региона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240410/bolgariya-1938975664.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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