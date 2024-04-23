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Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 23.04.2024 (обновлено: 12:44 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/bolgariya-1941743497.html
Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ
Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telеgram-канале о намерениях вынести на обсуждение в ООН вопрос поставок Болгарией оружия... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:39
2024-04-23T12:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
болгария
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telеgram-канале о намерениях вынести на обсуждение в ООН вопрос поставок Болгарией оружия украинским войскам и его применения против мирных жителей российского региона. "Болгария поставляет боеприпасы киевскому режиму по серым схемам, боясь осуждения собственного народа. Мы намерены придать этому делу еще больший резонанс - пригласим российских и иностранных журналистов для производства расследования. Также рассматривается вопрос вынесения на обсуждение в ООН случаев применения кассетного оружия болгарского производства против мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо.По его словам, под обстрелы, в том числе, попадают проживающие в Херсонской области представители болгарской общины. "В Алешках живет крупнейшая в нашем регионе болгарская община, и минометные мины из Республики Болгария разрушали и дома этнических болгар. Народ Болгарии выступает против помощи Украине, воюющей с русскими, его историческими братьями. Однако руководство республики, не считаясь с национальными интересами, послушно идет в фарватере агрессивной антироссийской политики Запада и НАТО", - подчеркнул Сальдо. Он также выразил надежду, что оппозиционные партии парламента Болгарии поставят вопрос применение болгарских боеприпасов против болгар Херсонщины на обсуждение. "Свое веское слово должен сказать и болгарский народ", - подчеркнул губернатор российского региона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240410/bolgariya-1938975664.html
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
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херсонская область , болгария, россия, владимир сальдо, оон, нато, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Болгария, Россия, Владимир Сальдо, ООН, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Сальдо призвал поднять в ООН тему болгарской помощи ВСУ

Сальдо: ВСУ применяют болгарское кассетное оружие против жителей Херсонщины

© РИА Новости / Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telеgram-канале о намерениях вынести на обсуждение в ООН вопрос поставок Болгарией оружия украинским войскам и его применения против мирных жителей российского региона.
"Болгария поставляет боеприпасы киевскому режиму по серым схемам, боясь осуждения собственного народа. Мы намерены придать этому делу еще больший резонанс - пригласим российских и иностранных журналистов для производства расследования. Также рассматривается вопрос вынесения на обсуждение в ООН случаев применения кассетного оружия болгарского производства против мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо.
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По его словам, под обстрелы, в том числе, попадают проживающие в Херсонской области представители болгарской общины. "В Алешках живет крупнейшая в нашем регионе болгарская община, и минометные мины из Республики Болгария разрушали и дома этнических болгар. Народ Болгарии выступает против помощи Украине, воюющей с русскими, его историческими братьями. Однако руководство республики, не считаясь с национальными интересами, послушно идет в фарватере агрессивной антироссийской политики Запада и НАТО", - подчеркнул Сальдо.
Он также выразил надежду, что оппозиционные партии парламента Болгарии поставят вопрос применение болгарских боеприпасов против болгар Херсонщины на обсуждение. "Свое веское слово должен сказать и болгарский народ", - подчеркнул губернатор российского региона.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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