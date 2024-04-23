https://ria.ru/20240423/biznes-forum-1941832166.html

Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске

Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске - РИА Новости, 23.04.2024

Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, члены областного правительства и руководители предприятий региона представили инвестиционный и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:18

2024-04-23T17:18

2024-04-23T17:19

архангельская область

белоруссия

минск

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, члены областного правительства и руководители предприятий региона представили инвестиционный и промышленный потенциал региона на российско-белорусском форуме в Минске, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Форум является частью масштабной бизнес-миссии предпринимательского сообщества Архангельской области в Белоруссию в составе официальной делегации северного региона России. Сообщается, что в рамках деловой экспедиции архангельских промышленников и предпринимателей в союзную республику проходят индивидуальные встречи с представителями бизнеса Белоруссии, посещение отраслевых предприятий, налаживаются контакты для реализации проектов в промышленной, торговой, научно-технической и других сферах. Обращаясь к участникам форума, архангельский губернатор отметил, что у Белоруссии и Архангельской области много общих деловых интересов. "Это и развитие сотрудничества в области целлюлозно-бумажного производства и лесопромышленного комплекса. В силу тех обстоятельств и санкционных ограничений, в которых мы вместе оказались, мы изменили наши подходы к привычной деятельности, активно занимаемся вопросами импортозамещения в сфере ЛПК", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Отмечается, что белорусская сторона проявила интерес к Архангельскому морскому торговому порту, который имеет свою номенклатуру и особые компетенции, по которым порт превосходит торговые гавани в других регионах Северо-Запада России. Проектные возможности по грузообороту порта составляют порядка 11 миллионов тонн в год. Фактически же сейчас он обрабатывает в среднем 4-6,5 миллиона тонн в год, что свидетельствует о наличии свободной мощности по наращиванию грузооборота, отмечают в правительстве региона. "Самый большой интерес к нашему порту заключается в том, что через него наши восточные партнёры доставляют свою продукцию и зачастую заинтересованы в обратной загрузке судов", – подчеркнул Цыбульский. Региональный бизнес также выражает заинтересованность в партнерстве с белорусскими компаниями в части организации поставок различной техники, необходимой для добычи полезных ископаемых, промышленных станков и оборудования, поставок сырья в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Губернатор Архангельской области добавил, что отдельным перспективным направлением является развитие сотрудничества в алмазодобывающей отрасли. Губернатор выразил уверенность в том, что бизнес-форум, в котором принимают участие более 30 предприятий и организаций региона, позволит представителям предпринимательского сообщества не только ознакомиться с инвестиционным потенциалом Архангельской области и Белоруссии, но и станет площадкой для установления долгосрочных партнерских отношений.

https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941563627.html

https://ria.ru/20240315/rekonstruktsiya-1933221056.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск, александр цыбульский