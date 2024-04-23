Рейтинг@Mail.ru
Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
17:18 23.04.2024 (обновлено: 17:19 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/biznes-forum-1941832166.html
Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске
Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске - РИА Новости, 23.04.2024
Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, члены областного правительства и руководители предприятий региона представили инвестиционный и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:18
2024-04-23T17:19
архангельская область
белоруссия
минск
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878379913_0:70:3128:1830_1920x0_80_0_0_4424faa03d6fe37f4d44099824cb08f1.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, члены областного правительства и руководители предприятий региона представили инвестиционный и промышленный потенциал региона на российско-белорусском форуме в Минске, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Форум является частью масштабной бизнес-миссии предпринимательского сообщества Архангельской области в Белоруссию в составе официальной делегации северного региона России. Сообщается, что в рамках деловой экспедиции архангельских промышленников и предпринимателей в союзную республику проходят индивидуальные встречи с представителями бизнеса Белоруссии, посещение отраслевых предприятий, налаживаются контакты для реализации проектов в промышленной, торговой, научно-технической и других сферах. Обращаясь к участникам форума, архангельский губернатор отметил, что у Белоруссии и Архангельской области много общих деловых интересов. "Это и развитие сотрудничества в области целлюлозно-бумажного производства и лесопромышленного комплекса. В силу тех обстоятельств и санкционных ограничений, в которых мы вместе оказались, мы изменили наши подходы к привычной деятельности, активно занимаемся вопросами импортозамещения в сфере ЛПК", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Отмечается, что белорусская сторона проявила интерес к Архангельскому морскому торговому порту, который имеет свою номенклатуру и особые компетенции, по которым порт превосходит торговые гавани в других регионах Северо-Запада России. Проектные возможности по грузообороту порта составляют порядка 11 миллионов тонн в год. Фактически же сейчас он обрабатывает в среднем 4-6,5 миллиона тонн в год, что свидетельствует о наличии свободной мощности по наращиванию грузооборота, отмечают в правительстве региона. "Самый большой интерес к нашему порту заключается в том, что через него наши восточные партнёры доставляют свою продукцию и зачастую заинтересованы в обратной загрузке судов", – подчеркнул Цыбульский. Региональный бизнес также выражает заинтересованность в партнерстве с белорусскими компаниями в части организации поставок различной техники, необходимой для добычи полезных ископаемых, промышленных станков и оборудования, поставок сырья в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Губернатор Архангельской области добавил, что отдельным перспективным направлением является развитие сотрудничества в алмазодобывающей отрасли. Губернатор выразил уверенность в том, что бизнес-форум, в котором принимают участие более 30 предприятий и организаций региона, позволит представителям предпринимательского сообщества не только ознакомиться с инвестиционным потенциалом Архангельской области и Белоруссии, но и станет площадкой для установления долгосрочных партнерских отношений.
https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941563627.html
https://ria.ru/20240315/rekonstruktsiya-1933221056.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878379913_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_4479864a7e34dbc6a974beb8d31b0d66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, александр цыбульский
Архангельская область, Белоруссия, Минск, Александр Цыбульский

Инвестпотенциал Архангельской области представлен на бизнес-форуме в Минске

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, члены областного правительства и руководители предприятий региона представили инвестиционный и промышленный потенциал региона на российско-белорусском форуме в Минске, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Форум является частью масштабной бизнес-миссии предпринимательского сообщества Архангельской области в Белоруссию в составе официальной делегации северного региона России. Сообщается, что в рамках деловой экспедиции архангельских промышленников и предпринимателей в союзную республику проходят индивидуальные встречи с представителями бизнеса Белоруссии, посещение отраслевых предприятий, налаживаются контакты для реализации проектов в промышленной, торговой, научно-технической и других сферах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Архангельская область и Белоруссия наращивают темпы сотрудничества
22 апреля, 16:47
Обращаясь к участникам форума, архангельский губернатор отметил, что у Белоруссии и Архангельской области много общих деловых интересов. "Это и развитие сотрудничества в области целлюлозно-бумажного производства и лесопромышленного комплекса. В силу тех обстоятельств и санкционных ограничений, в которых мы вместе оказались, мы изменили наши подходы к привычной деятельности, активно занимаемся вопросами импортозамещения в сфере ЛПК", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что белорусская сторона проявила интерес к Архангельскому морскому торговому порту, который имеет свою номенклатуру и особые компетенции, по которым порт превосходит торговые гавани в других регионах Северо-Запада России. Проектные возможности по грузообороту порта составляют порядка 11 миллионов тонн в год. Фактически же сейчас он обрабатывает в среднем 4-6,5 миллиона тонн в год, что свидетельствует о наличии свободной мощности по наращиванию грузооборота, отмечают в правительстве региона.
"Самый большой интерес к нашему порту заключается в том, что через него наши восточные партнёры доставляют свою продукцию и зачастую заинтересованы в обратной загрузке судов", – подчеркнул Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Реконструкция архангельского аэропорта позволит открыть новые маршруты
15 марта, 13:51
Региональный бизнес также выражает заинтересованность в партнерстве с белорусскими компаниями в части организации поставок различной техники, необходимой для добычи полезных ископаемых, промышленных станков и оборудования, поставок сырья в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Губернатор Архангельской области добавил, что отдельным перспективным направлением является развитие сотрудничества в алмазодобывающей отрасли.
Губернатор выразил уверенность в том, что бизнес-форум, в котором принимают участие более 30 предприятий и организаций региона, позволит представителям предпринимательского сообщества не только ознакомиться с инвестиционным потенциалом Архангельской области и Белоруссии, но и станет площадкой для установления долгосрочных партнерских отношений.
 
Архангельская областьБелоруссияМинскАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала