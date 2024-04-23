https://ria.ru/20240423/bezopasnost-1941757474.html

Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО

Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО

Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:22

2024-04-23T13:22

2024-04-23T13:27

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", - сказал министр во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20231017/shoygu-1903316374.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу