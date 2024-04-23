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Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.04.2024
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13:22 23.04.2024 (обновлено: 13:27 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/bezopasnost-1941757474.html
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО
Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:22
2024-04-23T13:27
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", - сказал министр во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО

Шойгу: совершенствование ПВО и ПРО обеспечит качественное прикрытие объектов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", - сказал министр во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
На новом заводе "Алмаз-Антея" будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
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БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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