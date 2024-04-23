https://ria.ru/20240423/bezopasnost-1941757474.html
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО
Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:22
2024-04-23T13:22
2024-04-23T13:27
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", - сказал министр во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20231017/shoygu-1903316374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО
Шойгу: совершенствование ПВО и ПРО обеспечит качественное прикрытие объектов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершенствование войск ПВО и ПРО позволит обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", - сказал министр во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России.