https://ria.ru/20240423/bespilotniki-1941882731.html

ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области

ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области - РИА Новости, 23.04.2024

ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области

Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:00

2024-04-23T21:00

2024-04-23T21:21

происшествия

курская область

суджанский район

беловский район

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска "Крупец" Рыльского и "Суджа" Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Еще один дрон упал около села Локоть Рыльского района", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

беловский район

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происшествия, курская область, суджанский район, беловский район, роман старовойт