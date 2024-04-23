https://ria.ru/20240423/bespilotniki-1941882731.html
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области - РИА Новости, 23.04.2024
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области
Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:00
2024-04-23T21:00
2024-04-23T21:21
происшествия
курская область
суджанский район
беловский район
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска "Крупец" Рыльского и "Суджа" Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Еще один дрон упал около села Локоть Рыльского района", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, суджанский район, беловский район, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Беловский район, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области
Старовойт: ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области