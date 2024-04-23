Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 23.04.2024 (обновлено: 21:21 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/bespilotniki-1941882731.html
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области - РИА Новости, 23.04.2024
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области
Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:00
2024-04-23T21:21
происшествия
курская область
суджанский район
беловский район
роман старовойт
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска "Крупец" Рыльского и "Суджа" Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Еще один дрон упал около села Локоть Рыльского района", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджанский район
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, суджанский район, беловский район, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Беловский район, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области

Старовойт: ПВО сбила украинские беспилотники в Курской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Украинские БПЛА были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы неподалёку от пунктов пропуска и приграничных населённых пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска "Крупец" Рыльского и "Суджа" Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Еще один дрон упал около села Локоть Рыльского района", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районБеловский районРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала