https://ria.ru/20240423/bayker-1941792947.html

На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос

На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос - РИА Новости, 23.04.2024

На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос

Подросток-байкер разбился в свердловском поселке Совхозный, наехав на натянутый трос, его подруге оторвало пальцы, она в больнице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:12

2024-04-23T16:12

2024-04-23T16:15

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Подросток-байкер разбился в свердловском поселке Совхозный, наехав на натянутый трос, его подруге оторвало пальцы, она в больнице, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, вечером в понедельник 15-летний водитель спортивного мотоцикла при въезде на частную асфальтированную площадку не заметил натянутый между деревьями металлический трос и наехал на него. "В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу", – говорится в сообщении. Уточняется, что в момент аварии молодой человек находился в мотошлеме и мотокуртке, пассажир средства защиты не использовала. Мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как "внук мечтал заниматься мотоспортом". "Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом юный байкер не имел", – добавили в Госавтоинспекции.

https://rsport.ria.ru/20240110/sport-1920489476.html

https://ria.ru/20231207/podrostok-1914296653.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область