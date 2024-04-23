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На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос - РИА Новости, 23.04.2024
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16:12 23.04.2024 (обновлено: 16:15 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/bayker-1941792947.html
На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос
На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос - РИА Новости, 23.04.2024
На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос
Подросток-байкер разбился в свердловском поселке Совхозный, наехав на натянутый трос, его подруге оторвало пальцы, она в больнице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:12
2024-04-23T16:15
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Подросток-байкер разбился в свердловском поселке Совхозный, наехав на натянутый трос, его подруге оторвало пальцы, она в больнице, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, вечером в понедельник 15-летний водитель спортивного мотоцикла при въезде на частную асфальтированную площадку не заметил натянутый между деревьями металлический трос и наехал на него. "В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу", – говорится в сообщении. Уточняется, что в момент аварии молодой человек находился в мотошлеме и мотокуртке, пассажир средства защиты не использовала. Мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как "внук мечтал заниматься мотоспортом". "Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом юный байкер не имел", – добавили в Госавтоинспекции.
https://rsport.ria.ru/20240110/sport-1920489476.html
https://ria.ru/20231207/podrostok-1914296653.html
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос

В свердловском поселке 15-летний байкер погиб, наткнувшись на натянутый трос

© ГИБДД Свердловской областиСпортивный мотоцикл, наехавший на натянутый между деревьями трос, при выезде на площадку
Спортивный мотоцикл, наехавший на натянутый между деревьями трос, при выезде на площадку
© ГИБДД Свердловской области
Спортивный мотоцикл, наехавший на натянутый между деревьями трос, при выезде на площадку
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Подросток-байкер разбился в свердловском поселке Совхозный, наехав на натянутый трос, его подруге оторвало пальцы, она в больнице, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, вечером в понедельник 15-летний водитель спортивного мотоцикла при въезде на частную асфальтированную площадку не заметил натянутый между деревьями металлический трос и наехал на него.
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"В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент аварии молодой человек находился в мотошлеме и мотокуртке, пассажир средства защиты не использовала. Мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как "внук мечтал заниматься мотоспортом".
"Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом юный байкер не имел", – добавили в Госавтоинспекции.
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