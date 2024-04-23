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Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 23.04.2024 (обновлено: 15:50 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/bayden-1941791783.html
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 23.04.2024
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:47
2024-04-23T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова быстро предоставить помощь Украине."Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов. "Американцы не хотят, чтобы наши налоги уходили в другую страну! Остановите это!" — отметил другой. "Как долго это будет продолжаться? Осталось ли на Украине достаточно людей, чтобы победить? Сколько еще долларов будет направлено на финансирование чужой войны?" — подержал третий. "Вы отправляете Зеленскому эти деньги без воли американского народа. Вы нарушили свою присягу и верность американскому народу", — поделился мнением еще один из пользователей. "Больше никаких денег Украине", — заключили читатели. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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в мире, джо байден, украина, сша, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Украина, США, Киев, Россия

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова быстро предоставить помощь Украине.

"Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов.
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"Американцы не хотят, чтобы наши налоги уходили в другую страну! Остановите это!" — отметил другой.

"Как долго это будет продолжаться? Осталось ли на Украине достаточно людей, чтобы победить? Сколько еще долларов будет направлено на финансирование чужой войны?" — подержал третий.

"Вы отправляете Зеленскому эти деньги без воли американского народа. Вы нарушили свою присягу и верность американскому народу", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Больше никаких денег Украине", — заключили читатели.

Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаСШАКиевРоссия
 
 
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