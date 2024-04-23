Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова быстро предоставить помощь Украине.
"Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов.
"Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов.
"Американцы не хотят, чтобы наши налоги уходили в другую страну! Остановите это!" — отметил другой.
"Как долго это будет продолжаться? Осталось ли на Украине достаточно людей, чтобы победить? Сколько еще долларов будет направлено на финансирование чужой войны?" — подержал третий.
"Вы отправляете Зеленскому эти деньги без воли американского народа. Вы нарушили свою присягу и верность американскому народу", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Больше никаких денег Украине", — заключили читатели.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
"Как долго это будет продолжаться? Осталось ли на Украине достаточно людей, чтобы победить? Сколько еще долларов будет направлено на финансирование чужой войны?" — подержал третий.
"Вы отправляете Зеленскому эти деньги без воли американского народа. Вы нарушили свою присягу и верность американскому народу", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Больше никаких денег Украине", — заключили читатели.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.