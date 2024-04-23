https://ria.ru/20240423/bayden-1941791783.html

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 23.04.2024

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети

Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:47

2024-04-23T15:47

2024-04-23T15:50

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова быстро предоставить помощь Украине."Джо Байден готов быстро обеспечить безопасность границы Украины, но не границы Соединенных Штатов. Это говорит обо всем, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов. "Американцы не хотят, чтобы наши налоги уходили в другую страну! Остановите это!" — отметил другой. "Как долго это будет продолжаться? Осталось ли на Украине достаточно людей, чтобы победить? Сколько еще долларов будет направлено на финансирование чужой войны?" — подержал третий. "Вы отправляете Зеленскому эти деньги без воли американского народа. Вы нарушили свою присягу и верность американскому народу", — поделился мнением еще один из пользователей. "Больше никаких денег Украине", — заключили читатели. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html

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