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Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
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11:45 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/banya-luka-1941725045.html
Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией
Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией
Президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым высоко оценил отношения между Москвой и Баня-Лукой и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:45
2024-04-23T11:45
россия
республика сербская
в мире
босния и герцеговина
николай патрушев
милорад додик
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым высоко оценил отношения между Москвой и Баня-Лукой и высказался за их дальнейшее укрепление. "Я согласен с вами, что у нас отличные отношения. И есть тенденция к тому, чтобы эти отношения становились еще крепче", - отметил Додик. По его словам, Республика Сербская очень благодарна за то, как к ней относятся в России. "Вы лично, президент (России Владимир) Путин и российское государство. Мы это воспринимаем как стратегическое сотрудничество. Безусловно, это имеет ключевое значение для нашего дальнейшего существования", - подчеркнул он. Додик остановился и на теме санкций, упомянутых ранее Патрушевым. "Конечно, за прошедшее время обстановка стала еще сложнее для нас. Вы абсолютно точно отметили, что это давление беспрецедентно и оказывается постоянно", - отреагировал он. Президент Республики Сербской также поблагодарил представителей Совбеза РФ за то, что пригласили его на международную встречу по безопасности (беседа состоялась на ее полях). Додик пояснил, что участие в мероприятии - как в прошлом году, так и в этом, - для него очень значимо.
https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html
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россия, республика сербская, в мире, босния и герцеговина, николай патрушев, милорад додик
Россия, Республика Сербская, В мире, Босния и Герцеговина, Николай Патрушев, Милорад Додик
Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией

Додик выступил за дальнейшее укрепление отношений Москвы и Баня-Луки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым высоко оценил отношения между Москвой и Баня-Лукой и высказался за их дальнейшее укрепление.
"Я согласен с вами, что у нас отличные отношения. И есть тенденция к тому, чтобы эти отношения становились еще крепче", - отметил Додик.
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По его словам, Республика Сербская очень благодарна за то, как к ней относятся в России. "Вы лично, президент (России Владимир) Путин и российское государство. Мы это воспринимаем как стратегическое сотрудничество. Безусловно, это имеет ключевое значение для нашего дальнейшего существования", - подчеркнул он.
Додик остановился и на теме санкций, упомянутых ранее Патрушевым. "Конечно, за прошедшее время обстановка стала еще сложнее для нас. Вы абсолютно точно отметили, что это давление беспрецедентно и оказывается постоянно", - отреагировал он.
Президент Республики Сербской также поблагодарил представителей Совбеза РФ за то, что пригласили его на международную встречу по безопасности (беседа состоялась на ее полях). Додик пояснил, что участие в мероприятии - как в прошлом году, так и в этом, - для него очень значимо.
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РоссияРеспублика СербскаяВ миреБосния и ГерцеговинаНиколай ПатрушевМилорад Додик
 
 
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