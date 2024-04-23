https://ria.ru/20240423/banya-luka-1941725045.html

Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией

Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.04.2024

Президент Республики Сербской высоко оценил отношения с Россией

Президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым высоко оценил отношения между Москвой и Баня-Лукой и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:45

2024-04-23T11:45

2024-04-23T11:45

россия

республика сербская

в мире

босния и герцеговина

николай патрушев

милорад додик

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым высоко оценил отношения между Москвой и Баня-Лукой и высказался за их дальнейшее укрепление. "Я согласен с вами, что у нас отличные отношения. И есть тенденция к тому, чтобы эти отношения становились еще крепче", - отметил Додик. По его словам, Республика Сербская очень благодарна за то, как к ней относятся в России. "Вы лично, президент (России Владимир) Путин и российское государство. Мы это воспринимаем как стратегическое сотрудничество. Безусловно, это имеет ключевое значение для нашего дальнейшего существования", - подчеркнул он. Додик остановился и на теме санкций, упомянутых ранее Патрушевым. "Конечно, за прошедшее время обстановка стала еще сложнее для нас. Вы абсолютно точно отметили, что это давление беспрецедентно и оказывается постоянно", - отреагировал он. Президент Республики Сербской также поблагодарил представителей Совбеза РФ за то, что пригласили его на международную встречу по безопасности (беседа состоялась на ее полях). Додик пояснил, что участие в мероприятии - как в прошлом году, так и в этом, - для него очень значимо.

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

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республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, республика сербская, в мире, босния и герцеговина, николай патрушев, милорад додик