https://ria.ru/20240423/balashikha-1941812494.html

В Балашихе сожгли четыре автомобиля

В Балашихе сожгли четыре автомобиля - РИА Новости, 23.04.2024

В Балашихе сожгли четыре автомобиля

Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:39

2024-04-23T16:39

2024-04-23T16:39

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале.По данным ведомства, в полицию обратились четыре человека с заявлениями о возгорании их машин. "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных в деревне Чёрная, двое неизвестных подожгли автомобиль одного из заявителей. Впоследствии огонь перекинулся еще на три транспортных средства", - сказали в пресс-службе. Полицейские устанавливают все детали произошедшего и подозреваемых.

https://ria.ru/20240109/podzhog-1920374995.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)