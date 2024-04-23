https://ria.ru/20240423/balashikha-1941812494.html
В Балашихе сожгли четыре автомобиля
В Балашихе сожгли четыре автомобиля - РИА Новости, 23.04.2024
В Балашихе сожгли четыре автомобиля
Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:39
2024-04-23T16:39
2024-04-23T16:39
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале.По данным ведомства, в полицию обратились четыре человека с заявлениями о возгорании их машин. "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных в деревне Чёрная, двое неизвестных подожгли автомобиль одного из заявителей. Впоследствии огонь перекинулся еще на три транспортных средства", - сказали в пресс-службе. Полицейские устанавливают все детали произошедшего и подозреваемых.
https://ria.ru/20240109/podzhog-1920374995.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
В Балашихе сожгли четыре автомобиля
В Балашихе сожгли четыре автомобиля, полиция разыскивает двоих злоумышленников