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В Балашихе сожгли четыре автомобиля - РИА Новости, 23.04.2024
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16:39 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/balashikha-1941812494.html
В Балашихе сожгли четыре автомобиля
В Балашихе сожгли четыре автомобиля - РИА Новости, 23.04.2024
В Балашихе сожгли четыре автомобиля
Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:39
2024-04-23T16:39
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале.По данным ведомства, в полицию обратились четыре человека с заявлениями о возгорании их машин. "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных в деревне Чёрная, двое неизвестных подожгли автомобиль одного из заявителей. Впоследствии огонь перекинулся еще на три транспортных средства", - сказали в пресс-службе. Полицейские устанавливают все детали произошедшего и подозреваемых.
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балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
В Балашихе сожгли четыре автомобиля

В Балашихе сожгли четыре автомобиля, полиция разыскивает двоих злоумышленников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля сожгли в подмосковной Балашихе, полиция разыскивает двоих злоумышленников, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, в полицию обратились четыре человека с заявлениями о возгорании их машин.
"Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных в деревне Чёрная, двое неизвестных подожгли автомобиль одного из заявителей. Впоследствии огонь перекинулся еще на три транспортных средства", - сказали в пресс-службе.
Полицейские устанавливают все детали произошедшего и подозреваемых.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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