В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"
Глава Центра Хруничева Варочко: первый пуск "Ангары-А5В" возможен в 2035 году
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкРакета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжёлого класса) возможен в 2030 году, ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
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"Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок "РБ КВТК" и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний – 2030 год", - сказал Варочко.
"Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты "Ангара-А5В". Данный проект принят госкорпорацией "Роскосмос" и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период, начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний – 2035 год", - добавил он.
Первый старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный после двух переносов подряд состоялся 11 апреля 2024 года. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5".
Ракета "Ангара-А5" имеет грузоподъёмность 24,5 тонны при пусках с Восточного. Ожидается, что её заменит модернизированная версия "Ангара-А5М", которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн. "Ангара-А5В" должна будет доставлять на орбиту до 37,5 тонны.