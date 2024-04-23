https://ria.ru/20240423/angara-1941702752.html

В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"

В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости, 23.04.2024

В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжёлого класса) возможен в 2030 году, ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородной РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:37

2024-04-23T10:37

2024-04-23T10:37

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжёлого класса) возможен в 2030 году, ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок "РБ КВТК" и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний – 2030 год", - сказал Варочко. "Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты "Ангара-А5В". Данный проект принят госкорпорацией "Роскосмос" и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период, начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний – 2035 год", - добавил он. Первый старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный после двух переносов подряд состоялся 11 апреля 2024 года. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5". Ракета "Ангара-А5" имеет грузоподъёмность 24,5 тонны при пусках с Восточного. Ожидается, что её заменит модернизированная версия "Ангара-А5М", которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн. "Ангара-А5В" должна будет доставлять на орбиту до 37,5 тонны.

https://ria.ru/20240423/angara-1941697930.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, плесецк, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос