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В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости, 23.04.2024
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10:37 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/angara-1941702752.html
В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"
В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжёлого класса) возможен в 2030 году, ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородной РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:37
2024-04-23T10:37
космос - риа наука
плесецк
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжёлого класса) возможен в 2030 году, ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок "РБ КВТК" и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний – 2030 год", - сказал Варочко. "Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты "Ангара-А5В". Данный проект принят госкорпорацией "Роскосмос" и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период, начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний – 2035 год", - добавил он. Первый старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный после двух переносов подряд состоялся 11 апреля 2024 года. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5". Ракета "Ангара-А5" имеет грузоподъёмность 24,5 тонны при пусках с Восточного. Ожидается, что её заменит модернизированная версия "Ангара-А5М", которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн. "Ангара-А5В" должна будет доставлять на орбиту до 37,5 тонны.
https://ria.ru/20240423/angara-1941697930.html
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космос - риа наука, плесецк, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос
Космос - РИА Наука, Плесецк, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Роскосмос
В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"

Глава Центра Хруничева Варочко: первый пуск "Ангары-А5В" возможен в 2035 году

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкРакета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжёлого класса) возможен в 2030 году, ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
«
"Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок "РБ КВТК" и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний – 2030 год", - сказал Варочко.
"Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты "Ангара-А5В". Данный проект принят госкорпорацией "Роскосмос" и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период, начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний – 2035 год", - добавил он.
Первый старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный после двух переносов подряд состоялся 11 апреля 2024 года. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5".
Ракета "Ангара-А5" имеет грузоподъёмность 24,5 тонны при пусках с Восточного. Ожидается, что её заменит модернизированная версия "Ангара-А5М", которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн. "Ангара-А5В" должна будет доставлять на орбиту до 37,5 тонны.
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"
Вчера, 10:13
 
Космос - РИА НаукаПлесецкАлексей ВарочкоГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоскосмос
 
 
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