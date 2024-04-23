Крупнейшая партия в ЕП потребовала конфисковать российские активы
Европейская народная партия призвала ЕС конфисковать российские активы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте партия – Европейская народная партия (ЕНП) - в своем письме призвала ЕС вслед за США принять решение о полной конфискации в пользу Украины российских замороженных активов, что в Москве не раз называли воровством и обещали ответ.
Письмо ЕНП появилось перед ожидаемыми во вторник в Европарламенте дебатами по действиям ЕС в отношении замороженных суверенных активов РФ. "Все российские замороженные активы, а не только прибыль, которую они приносят, должны быть использованы для репараций за ущерб, нанесенный Украине", - говорится в документе.
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В ЕНП добавили, что необходимо "брать пример" с США. "Власти США после одобрения Конгрессом будут реализовывать механизм по конфискации 20 миллиардов долларов российских замороженных активов… Пришло время и нам принять смелое решение… и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов", - указали депутаты.
Они также призвали Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС представить соответствующий доклад по потенциальным возможностям "как на уровне ЕС, так и на национальных уровнях".
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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