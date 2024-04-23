https://ria.ru/20240423/aktivy-1941778908.html

Крупнейшая партия в ЕП потребовала конфисковать российские активы

Крупнейшая партия в ЕП потребовала конфисковать российские активы - РИА Новости, 23.04.2024

Крупнейшая партия в ЕП потребовала конфисковать российские активы

Крупнейшая в Европейском парламенте партия – Европейская народная партия (ЕНП) - в своем письме призвала ЕС вслед за США принять решение о полной конфискации в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:56

2024-04-23T14:56

2024-04-23T15:56

россия

сша

украина

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838527107_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5112002b2d241d9d404ae2d6b0f430e8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте партия – Европейская народная партия (ЕНП) - в своем письме призвала ЕС вслед за США принять решение о полной конфискации в пользу Украины российских замороженных активов, что в Москве не раз называли воровством и обещали ответ. Письмо ЕНП появилось перед ожидаемыми во вторник в Европарламенте дебатами по действиям ЕС в отношении замороженных суверенных активов РФ. "Все российские замороженные активы, а не только прибыль, которую они приносят, должны быть использованы для репараций за ущерб, нанесенный Украине", - говорится в документе. В ЕНП добавили, что необходимо "брать пример" с США. "Власти США после одобрения Конгрессом будут реализовывать механизм по конфискации 20 миллиардов долларов российских замороженных активов… Пришло время и нам принять смелое решение… и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов", - указали депутаты. Они также призвали Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС представить соответствующий доклад по потенциальным возможностям "как на уровне ЕС, так и на национальных уровнях". Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941769524.html

https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, политика