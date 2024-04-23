https://ria.ru/20240423/aktivy-1941770275.html

Швейцария не принимала решение об использовании сверхприбылей от активов ЦБ

Швейцария не принимала решение об использовании сверхприбылей от активов ЦБ - РИА Новости, 23.04.2024

Швейцария не принимала решение об использовании сверхприбылей от активов ЦБ

Швейцария еще не приняла решения об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных активов российского ЦБ, но внимательно следит за обсуждениями в G7 и РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:22

2024-04-23T14:22

2024-04-23T14:23

специальная военная операция на украине

экономика

россия

швейцария

берн (кантон)

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 23 апр — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария еще не приняла решения об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных активов российского ЦБ, но внимательно следит за обсуждениями в G7 и ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. "Федеральный совет внимательно следит за работой, проводимой в рамках ЕС и G7 в отношении использования прибыли, полученной от замороженных средств ЦБ России. Компетентные ведомства продолжают анализировать ситуацию, в частности, возможное возобновление в Швейцарии мер, принятых ЕС 12.02.2024. Они предусматривают, что центральные депозитарии должны распределять чрезвычайную прибыль, полученную от замороженных активов ЦБ России, с целью их использования в интересах Украины", - сказал он. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 6,35 миллиарда долларов в рамках санкций . Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 7,9 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941701619.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

россия

швейцария

берн (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, швейцария, берн (кантон), антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7, санкции в отношении россии, санкции