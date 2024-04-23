Швейцария не принимала решение об использовании сверхприбылей от активов ЦБ
SECO: Швейцария не приняла решения об использовании сверхприбылей от активов РФ
ЖЕНЕВА, 23 апр — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария еще не приняла решения об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных активов российского ЦБ, но внимательно следит за обсуждениями в G7 и ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
"Федеральный совет внимательно следит за работой, проводимой в рамках ЕС и G7 в отношении использования прибыли, полученной от замороженных средств ЦБ России. Компетентные ведомства продолжают анализировать ситуацию, в частности, возможное возобновление в Швейцарии мер, принятых ЕС 12.02.2024. Они предусматривают, что центральные депозитарии должны распределять чрезвычайную прибыль, полученную от замороженных активов ЦБ России, с целью их использования в интересах Украины", - сказал он.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 6,35 миллиарда долларов в рамках санкций . Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 7,9 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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