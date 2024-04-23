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В Швейцарии разблокировали активов из России на 317 миллионов долларов - РИА Новости, 23.04.2024
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14:19 23.04.2024 (обновлено: 17:10 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941769524.html
В Швейцарии разблокировали активов из России на 317 миллионов долларов
В Швейцарии разблокировали активов из России на 317 миллионов долларов - РИА Новости, 23.04.2024
В Швейцарии разблокировали активов из России на 317 миллионов долларов
Около 317 миллионов долларов из замороженных в Швейцарии активов из России были разблокированы с декабря 2022 года после проверок и изменений в санкционных... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:19
2024-04-23T17:10
экономика
швейцария
евросоюз
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 23 апр - РИА Новости. Около 317 миллионов долларов из замороженных в Швейцарии активов из России были разблокированы с декабря 2022 года после проверок и изменений в санкционных списках, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Были освобождены активы на сумму 140 миллионов франков (153 миллиона долларов), которые были заморожены по умолчанию. Проведенные (с декабря 2022 года - ред.) тщательные разъяснения показали, что правовые условия для замораживания этих активов не были соблюдены. С другой стороны, хотя и в меньшей степени, на сумму замороженных активов повлияло исключение (минус 150 миллионов франков - 164 миллиона долларов) и добавление (плюс 50 миллионов франков или 54,77 миллиона долларов) физических и юридических лиц Швейцарией в санкционный список в результате адаптации ЕС", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
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экономика, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Швейцария, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Швейцарии разблокировали активов из России на 317 миллионов долларов

Швейцария с 2022 года разблокировала активов из России почти на $317 миллионов

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 апр - РИА Новости. Около 317 миллионов долларов из замороженных в Швейцарии активов из России были разблокированы с декабря 2022 года после проверок и изменений в санкционных списках, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
«
"Были освобождены активы на сумму 140 миллионов франков (153 миллиона долларов), которые были заморожены по умолчанию. Проведенные (с декабря 2022 года - ред.) тщательные разъяснения показали, что правовые условия для замораживания этих активов не были соблюдены. С другой стороны, хотя и в меньшей степени, на сумму замороженных активов повлияло исключение (минус 150 миллионов франков - 164 миллиона долларов) и добавление (плюс 50 миллионов франков или 54,77 миллиона долларов) физических и юридических лиц Швейцарией в санкционный список в результате адаптации ЕС", - сказано в документе.
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