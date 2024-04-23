https://ria.ru/20240423/aktivy-1941701619.html

Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов

Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов - РИА Новости, 23.04.2024

Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов

Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, за прошлый год сократилась на 1,86 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:31

2024-04-23T10:31

2024-04-23T12:14

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ЖЕНЕВА, 23 апр — РИА Новости. Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, за прошлый год сократилась на 1,86 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета страны. "По состоянию на 31 декабря 2023 года стоимость активов, замороженных в результате санкций, введенных против России, составила 5,8 миллиарда франков. Это на 1,7 миллиарда франков меньше суммы, объявленной в декабре 2022 года. На сегодняшний день дополнительно заморожено 17 объектов недвижимости в семи кантонах", — говорится в документе.Эта разница объясняется обесцениванием ценных бумаг.Кроме того, активы на сумму 140 миллионов франков были освобождены из-за несоблюдения правовых условий для их замораживания. На общую сумму повлияло также исключение (минус 150 миллионов франков) и добавление (плюс 50 миллионов франков ) в швейцарский санкционный список физических и юридических лиц в результате адаптации ЕС.В 2023 году Берн заморозил российские активы на 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. В Федеральном совете подчеркнули, что эти активы следует отличать от резервов и активов российского Центробанка в Швейцарии. Их общая сумма составляет 7,24 миллиарда франков, операции, связанные с управлением этими средствами запрещены с 25 марта 2022 года.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Кроме того, Берн выражал готовность участвовать в дискуссиях о путях изъятия этих средств для финансирования Украины, которые сейчас ведутся на Западе.В Кремле отмечали, что незаконные решения о конфискации российских активов станут предметом для ответных мер и судебных разбирательств, а в итоге это приведет к слому всех основ мировой экономической системы.

https://ria.ru/20240416/shveytsariya-1940379786.html

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

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