https://ria.ru/20240423/aktivy-1941674644.html

Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов

Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов

Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:09

2024-04-23T08:09

2024-04-23T08:59

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", — сказала она. Спикер Совфеда отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций американцы себя несколько обезопасили. "Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", — подчеркнула Матвиенко.Она добавила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совет Федерации готов рассмотреть его незамедлительно. В результате ЕС потеряет больше, чем Россия, и боится этого, полагает спикер.По ее словам, не в интересах европейцев замораживать активы или проценты от доходов с них. "И они держатся пока до последнего, что называется", — сказала политик.Тем не менее США хотят додушить Европу, чтобы еще больше снизить ее конкурентоспособность, считает Матвиенко. "Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами".По мнению спикера Совфеда, европейский бизнес должен сказать свое слово, потому что ответные меры России жестко ударят по нему."Поэтому не советовала бы им принимать такие решения", — заключила она.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств. Двадцатого апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию суверенных активов России, в том числе запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.ЕС также рассматривает возможность использования замороженных средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский Центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро.В Кремле отмечали, что подобные противозаконные решения — ничто иное, как слом всех основ экономической системы, они будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941295201.html

https://ria.ru/20240118/aktivy-1922011367.html

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украина, россия, европа, валентина матвиенко, дмитрий киселев, евросоюз, в мире