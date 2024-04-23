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Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев - РИА Новости, 23.04.2024
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Нижегородская область
 
16:56 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/agrarii-1941818892.html
Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев
Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев - РИА Новости, 23.04.2024
Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев
Свыше 700 миллионов рублей планируется направить в 2024 году на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:56
2024-04-23T16:56
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Свыше 700 миллионов рублей планируется направить в 2024 году на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что с учетом ситуации на рынке принято решение увеличить ставки по возмещению части затрат на покупку техники, а также расширить номенклатуру субсидируемой техники и оборудования. "Нижегородские аграрии ежегодно пополняют парк техники, закупают современные машины, позволяющие получать хороший результат. Мы в свою очередь стараемся не только наращивать объем поддержки, но и совершенствовать механизмы ее предоставления в зависимости от потребностей аграриев", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" действует механизм субсидирования на приобретение сельхозтехники – аграриям компенсируется до 50% затрат от покупки. Размер субсидии зависит от вида техники. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, по итогам первого квартала текущего года аграрные предприятия региона приобрели 344 единицы техники на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы и другое оборудование. Всего на поддержку АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в бюджете 2024 года предусмотрено 6,1 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда рублей выделены из областного бюджета, 1,9 миллиарда – федеральные субсидии.
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глеб никитин
Нижегородская область, Глеб Никитин

Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Свыше 700 миллионов рублей планируется направить в 2024 году на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что с учетом ситуации на рынке принято решение увеличить ставки по возмещению части затрат на покупку техники, а также расширить номенклатуру субсидируемой техники и оборудования.
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"Нижегородские аграрии ежегодно пополняют парк техники, закупают современные машины, позволяющие получать хороший результат. Мы в свою очередь стараемся не только наращивать объем поддержки, но и совершенствовать механизмы ее предоставления в зависимости от потребностей аграриев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" действует механизм субсидирования на приобретение сельхозтехники – аграриям компенсируется до 50% затрат от покупки. Размер субсидии зависит от вида техники.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, по итогам первого квартала текущего года аграрные предприятия региона приобрели 344 единицы техники на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы и другое оборудование.
Всего на поддержку АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в бюджете 2024 года предусмотрено 6,1 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда рублей выделены из областного бюджета, 1,9 миллиарда – федеральные субсидии.
 
Нижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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