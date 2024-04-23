https://ria.ru/20240423/agrarii-1941818892.html

Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев

Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев - РИА Новости, 23.04.2024

Свыше 700 млн рублей направят на новую технику для нижегородских аграриев

Свыше 700 миллионов рублей планируется направить в 2024 году на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:56

2024-04-23T16:56

2024-04-23T16:56

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Свыше 700 миллионов рублей планируется направить в 2024 году на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что с учетом ситуации на рынке принято решение увеличить ставки по возмещению части затрат на покупку техники, а также расширить номенклатуру субсидируемой техники и оборудования. "Нижегородские аграрии ежегодно пополняют парк техники, закупают современные машины, позволяющие получать хороший результат. Мы в свою очередь стараемся не только наращивать объем поддержки, но и совершенствовать механизмы ее предоставления в зависимости от потребностей аграриев", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" действует механизм субсидирования на приобретение сельхозтехники – аграриям компенсируется до 50% затрат от покупки. Размер субсидии зависит от вида техники. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, по итогам первого квартала текущего года аграрные предприятия региона приобрели 344 единицы техники на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы и другое оборудование. Всего на поддержку АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в бюджете 2024 года предусмотрено 6,1 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда рублей выделены из областного бюджета, 1,9 миллиарда – федеральные субсидии.

https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941577801.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин