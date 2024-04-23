https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

США осознали, что страны Африки все больше полагаются на Россию, пишут СМИ

США осознали, что страны Африки все больше полагаются на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024

США осознали, что страны Африки все больше полагаются на Россию, пишут СМИ

Официальные лица США начинают понимать, что стратегия их военного присутствия в Африке не работает, поскольку некоторые африканские страны устали от навязывания РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T03:46

2024-04-23T03:46

2024-04-23T04:10

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальные лица США начинают понимать, что стратегия их военного присутствия в Африке не работает, поскольку некоторые африканские страны устали от навязывания им демократии и все больше полагаются на помощь России, пишет издание Politico со ссылкой на источники. По сведениям издания, официальные лица США начинают понимать, что их стратегия давления на Нигер и другие пострадавшие от войны африканские страны, чтобы они "разорвали связи с Москвой и приняли демократические нормы", больше не работает. "После того как все эти страны (в которых произошли военные перевороты - ред.) выгнали французов и обратились внутрь себя, мы попытались перестроиться и стать миротворцами в надежде, что сможем сохранить там свое присутствие. Все это явно не работает. Сейчас мы вышли, и теперь зашла Россия", - заявил бывший офицер разведки по Африке в ЦРУ Кэмерон Хадсон. При этом африканские лидеры, заявляя дипломатам и другим американским чиновникам, что они хотят поддерживать отношения с Вашингтоном, в основном отвергают предположения о том, что их странам необходимо более полно принять демократию. "Большинство этих правительств действительно не хотят, чтобы им указывали, что делать... Запад уже давно учит африканские страны, как управлять, и они, наконец, говорят "хватит", - рассказал изданию один из источников. Некоторые африканские лидеры приветствовали помощь со стороны России, заявив, что "Москва может оказать быструю помощь в сфере безопасности, когда США не могут этого сделать". Другие выступили против требований США о демократических реформах, заявив, что "Запад не имеет права читать лекции о демократии в Африке, игнорируя аналогичные проблемы с союзниками в других частях мира". По словам представителя Пентагона, за закрытыми дверями американские чиновники все больше полагают, что было бы неразумно полностью выходить из стран, испытывающих проблемы с демократией, поскольку это оставляет "огромную пропасть для конкурентов, таких как Москва или Пекин". В середине апреля корреспондент РИА Новости передавал, что российские специалисты прибыли в Нигер обучения местных сил борьбе с терроризмом. Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев рассказал РИА Новости, что требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный гость. Ранее СМИ сообщили, что военные в Нигере разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.

https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html

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нигер

африка

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в мире, сша, нигер, африка, россия