https://ria.ru/20240423/aeroflot-1941858789.html

"Аэрофлот" завершил расследование инцидента в Бангкоке

"Аэрофлот" завершил расследование инцидента в Бангкоке - РИА Новости, 23.04.2024

"Аэрофлот" завершил расследование инцидента в Бангкоке

"Аэрофлот" завершил служебное расследование инцидента, произошедшего 26 марта в аэропорту Бангкока перед вылетом рейса SU815 Бангкок — Красноярск, сообщает... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:54

2024-04-23T18:54

2024-04-23T18:54

бангкок

красноярск

олег пантелеев

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Аэрофлот" завершил служебное расследование инцидента, произошедшего 26 марта в аэропорту Бангкока перед вылетом рейса SU815 Бангкок — Красноярск, сообщает пресс-служба авиакомпании. В ходе расследования были установлены и проанализированы все обстоятельства, проверены данные средств объективного контроля воздушного судна, документация. Установлено, что система кондиционирования воздушного судна была исправна, подготовка к выполнению рейса и обслуживание пассажиров осуществлялись в строгом соответствии с требованиями и стандартами предприятия, говорится в сообщении. В качестве причин, повлиявших на температурный режим в самолете, авиакомпания назвала повышенную температуру окружающего воздуха, нахождение 294 пассажиров в ограниченном пространстве, малую производительность наземного кондиционера в аэропорту Бангкока. Кроме того, негативную роль сыграло и долгое устранение инженерно-техническим персоналом аэропорта выявленного дефекта, и ограниченная возможность наземных служб в оперативном предоставлении автобуса для высадки пассажиров из салона. Отчет о проведенном расследовании, включая все материалы, передан в Росавиацию. По мнению авиаэксперта, главы отраслевого портала "Авиапорт" Олега Пантелеева, причиной случившегося следует считать слабые возможности бангкокского аэропорта по охлаждению воздуха в самолете. "Сама по себе система кондиционирования воздушного судна, по заявлениям авиакомпании, была исправна. Но производительность аэродромного оборудования не обеспечивала поддержание комфортной температуры в салоне", – отмечает Пантелеев. В свою очередь, эксперт Государственной Думы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров обращает внимание на нерасторопность технических служб тайландского аэропорта. "Я полагаю, что авиакомпания предпринимала все, что могла сделать в этой ситуации. Было даже принято решение о том, чтобы запросить автобус и вывести пассажиров. Но не очень расторопно работали наземные службы в аэропорту. Авиакомпания получилась заложником ситуации. Вывести пассажиров на поле она не имеет права – это запрещено по правилам безопасности. Только с трапа в автобус, и не более того. И то – с разрешения диспетчера", – сообщил РИА Новости Гусаров. По словам эксперта, авиакомпании, особенно в зарубежных рейсах, во многом зависят от субподрядчиков – наземных служб аэропортов. И, как в данном случае, оказываются заложниками ситуации. "Ни одна авиакомпания не застрахована от ситуаций кратковременного превышения температурного режима на борту воздушного судна при полностью исправной системе кондиционирования на этапе руления или стоянки, что показала ситуация в Бангкоке с рейсом Аэрофлота SU815 от 26.03.2024. В предупредительных целях компания усилила взаимодействие с наземными службами всех аэропортов в преддверии летнего сезона", – добавили в пресс-службе авиакомпании. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" 26 марта не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где впал в кому и впоследствии скончался.

https://ria.ru/20240423/aeroflot-1941831594.html

https://ria.ru/20240418/aeroflot-1940741719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бангкок, красноярск, олег пантелеев, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)