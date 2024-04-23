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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 813 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 813 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 813 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за 8 часов поднялся на 43 сантиметра, до 813 сантиметров, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:38
2024-04-23T14:38
2024-04-23T15:15
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за 8 часов поднялся на 43 сантиметра, до 813 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 06.00 мск вторника уровень воды в Абатском составлял 770 сантиметров, к 14.00 мск уровень воды в этом населенном пункте достиг 813 см. Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров.Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных затоплению. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч. Во вторник инспекторы перекрыли два участка трассы в муниципалитете из-за перелива воды на проезжую часть.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, тобол (река), происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Тобол (река), Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 813 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 43 см до 813 см
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за 8 часов поднялся на 43 сантиметра, до 813 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 06.00 мск вторника уровень воды в Абатском составлял 770 сантиметров, к 14.00 мск уровень воды в этом населенном пункте достиг 813 см. Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров.
Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных затоплению. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч. Во вторник инспекторы перекрыли два участка трассы в муниципалитете из-за перелива воды на проезжую часть.
Режим ЧС в Тюменской области
ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол
, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино
.