https://ria.ru/20240422/zhile-1941541842.html

Учителя и врачи Липецкой области, работающие в селе, получили новое жилье

Учителя и врачи Липецкой области, работающие в селе, получили новое жилье - РИА Новости, 22.04.2024

Учителя и врачи Липецкой области, работающие в селе, получили новое жилье

Ключи от новых домов получили учителя и врачи, приехавшие работать в райцентр Доброе Липецкой области, жилье для них построили по федеральной программе... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:35

2024-04-22T15:35

2024-04-22T15:35

липецкая область

жилье

игорь артамонов

учителя

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ЛИПЕЦК, 22 апр- РИА Новости. Ключи от новых домов получили учителя и врачи, приехавшие работать в райцентр Доброе Липецкой области, жилье для них построили по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, новоселье в ближайшее время справят пять семей. Пока дома предоставляются по договору найма, но уже через пять лет жильцы получат право выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете. Как сообщил Игорь Артамонов, реализация этого и многих других важных социальных проектов, направленных на развитие сел региона, стала возможна благодаря значительной государственной поддержке, в частности министерства сельского хозяйства РФ. "Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. При поддержке министерства мы отремонтировали 13 дорог в районах, благоустроили 207 территорий, построили 73 дома. Плюс реконструированные ДК, новые детсады и школы, водопроводы и освещение, соцвыплаты на жилье", – отметил Артамонов. Он уточнил, что до конца 2024 года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе построят ещё более пятидесяти домов для привлечения новых квалифицированных специалистов в села Липецкой области.

https://ria.ru/20240419/spetsproekty-1941082633.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, игорь артамонов, учителя