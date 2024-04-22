https://ria.ru/20240422/zhile-1941541842.html
Учителя и врачи Липецкой области, работающие в селе, получили новое жилье
Учителя и врачи Липецкой области, работающие в селе, получили новое жилье - РИА Новости, 22.04.2024
Учителя и врачи Липецкой области, работающие в селе, получили новое жилье
Ключи от новых домов получили учителя и врачи, приехавшие работать в райцентр Доброе Липецкой области, жилье для них построили по федеральной программе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:35
2024-04-22T15:35
2024-04-22T15:35
липецкая область
жилье
игорь артамонов
учителя
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ЛИПЕЦК, 22 апр- РИА Новости. Ключи от новых домов получили учителя и врачи, приехавшие работать в райцентр Доброе Липецкой области, жилье для них построили по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, новоселье в ближайшее время справят пять семей. Пока дома предоставляются по договору найма, но уже через пять лет жильцы получат право выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете. Как сообщил Игорь Артамонов, реализация этого и многих других важных социальных проектов, направленных на развитие сел региона, стала возможна благодаря значительной государственной поддержке, в частности министерства сельского хозяйства РФ. "Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. При поддержке министерства мы отремонтировали 13 дорог в районах, благоустроили 207 территорий, построили 73 дома. Плюс реконструированные ДК, новые детсады и школы, водопроводы и освещение, соцвыплаты на жилье", – отметил Артамонов. Он уточнил, что до конца 2024 года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе построят ещё более пятидесяти домов для привлечения новых квалифицированных специалистов в села Липецкой области.
https://ria.ru/20240419/spetsproekty-1941082633.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, игорь артамонов, учителя
Липецкая область, Жилье, Игорь Артамонов, учителя
ЛИПЕЦК, 22 апр- РИА Новости. Ключи от новых домов получили учителя и врачи, приехавшие работать в райцентр Доброе Липецкой области, жилье для них построили по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как отметил губернатор, новоселье в ближайшее время справят пять семей. Пока дома предоставляются по договору найма, но уже через пять лет жильцы получат право выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете.
Как сообщил Игорь Артамонов, реализация этого и многих других важных социальных проектов, направленных на развитие сел региона, стала возможна благодаря значительной государственной поддержке, в частности министерства сельского хозяйства РФ.
"Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. При поддержке министерства мы отремонтировали 13 дорог в районах, благоустроили 207 территорий, построили 73 дома. Плюс реконструированные ДК, новые детсады и школы, водопроводы и освещение, соцвыплаты на жилье", – отметил Артамонов
.
Он уточнил, что до конца 2024 года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе построят ещё более пятидесяти домов для привлечения новых квалифицированных специалистов в села Липецкой области.