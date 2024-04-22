https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941539725.html

В Японском море произошло землетрясение

В Японском море произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024

В Японском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Японском море, угрозы цунами нет, на суше в Приморье толчки не ощущались, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:27

2024-04-22T15:27

2024-04-22T15:27

японское море

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Японском море, угрозы цунами нет, на суше в Приморье толчки не ощущались, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник около 16.40 (09.40 мск) в Японском море на глубине свыше 200 километров, нецунамигенное, на расстоянии 300 километров от Приморья, на суше в крае не ощущалось", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что других землетрясений не последовало.

https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941525473.html

японское море

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японское море, в мире