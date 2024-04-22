https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html

Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией

Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией - РИА Новости, 22.04.2024

Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией

Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:30

2024-04-22T16:30

2024-04-22T17:27

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу."Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — сказал глава киевского режима, спрогнозировав возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии.Швейцария 15-16 июня недалеко от города Люцерна проведет конференцию по урегулированию на Украине. Она состоится по просьбе киевских властей. Россия не намерена принимать в участие в этом мероприятии, поскольку его организаторы продвигают так называемую формулу мира, которая неприемлема для Москвы.Заявление Зеленского о переговорахВ конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин