Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — сказал глава киевского режима, спрогнозировав возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии.
Швейцария 15-16 июня недалеко от города Люцерна проведет конференцию по урегулированию на Украине. Она состоится по просьбе киевских властей. Россия не намерена принимать в участие в этом мероприятии, поскольку его организаторы продвигают так называемую формулу мира, которая неприемлема для Москвы.
"Формула мира", предложенная киевским режимом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности страны и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
Заявление Зеленского о переговорах
В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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