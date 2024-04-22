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Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 22.04.2024 (обновлено: 17:27 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией - РИА Новости, 22.04.2024
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией
Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:30
2024-04-22T17:27
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу."Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — сказал глава киевского режима, спрогнозировав возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии.Швейцария 15-16 июня недалеко от города Люцерна проведет конференцию по урегулированию на Украине. Она состоится по просьбе киевских властей. Россия не намерена принимать в участие в этом мероприятии, поскольку его организаторы продвигают так называемую формулу мира, которая неприемлема для Москвы.Заявление Зеленского о переговорахВ конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин

Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — сказал глава киевского режима, спрогнозировав возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
19 апреля, 15:41
Швейцария 15-16 июня недалеко от города Люцерна проведет конференцию по урегулированию на Украине. Она состоится по просьбе киевских властей. Россия не намерена принимать в участие в этом мероприятии, поскольку его организаторы продвигают так называемую формулу мира, которая неприемлема для Москвы.

"Формула мира", предложенная киевским режимом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности страны и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.

Заявление Зеленского о переговорах

В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Переговоры по Украине не начались из-за угроз США Зеленскому, заявил Херш
21 марта, 21:16
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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