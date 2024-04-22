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Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в мире играет на руку России - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 22.04.2024 (обновлено: 14:54 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941528925.html
Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в мире играет на руку России
Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в мире играет на руку России - РИА Новости, 22.04.2024
Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в мире играет на руку России
Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире сегодня играет на руку России; он также отметил, что Киеву нужно признать сильные стороны Москвы. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:53
2024-04-22T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире сегодня играет на руку России; он также отметил, что Киеву нужно признать сильные стороны Москвы. "То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире - ред.) действительно играет на пользу России", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа. Он также отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян. В начале февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в мире играет на руку России

Зеленский: ситуация на Украине играет на руку России, у нее есть сильные стороны

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире сегодня играет на руку России; он также отметил, что Киеву нужно признать сильные стороны Москвы.
"То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире - ред.) действительно играет на пользу России", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа. Он также отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян.
В начале февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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