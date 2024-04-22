Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в мире играет на руку России
Зеленский: ситуация на Украине играет на руку России, у нее есть сильные стороны
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире сегодня играет на руку России; он также отметил, что Киеву нужно признать сильные стороны Москвы.
"То, что мы понимаем, что это (ситуация в мире - ред.) действительно играет на пользу России", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа. Он также отметил, что Киев должен признать сильные стороны россиян.
В начале февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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