https://ria.ru/20240422/zasedanie-1941613466.html

Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ

Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ - РИА Новости, 22.04.2024

Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России, рассказав об опыте и перспективах расширения... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:46

2024-04-22T19:46

2024-04-22T19:46

рязанская область

рязанская область

павел малков

китай

россия

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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России, рассказав об опыте и перспективах расширения сотрудничества региона с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области. "Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в 42 заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, которое провел Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На заседании обсуждалось развитие межрегионального сотрудничества с Китаем", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор представил опыт и перспективы расширения сотрудничества Рязанского региона с Китайской Народной Республикой. Делегация области на прошлой неделе посетила КНР с бизнес-миссией, в рамках которой обсуждались вопросы развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере. "Мы очень дорожим отношениями с Китайской Народной Республикой. По всем нашим договоренностям будем активно работать", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Глава региона также отметил, что совместно прорабатывается проект по строительству в Рязанской области логистического хаба, возможность создания производства запчастей для автомобилей. Есть намерения взаимодействовать в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, станкостроение, робототехника и радиоэлектроника. Рассматриваются перспективы сотрудничества с Аэрокосмической инновационной долиной. Помимо этого, планируется развитие программ студенческого обмена с университетами Рязани и Гонконга, проведение мероприятий в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.

https://ria.ru/20240417/rynok-1940568286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, китай, россия