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Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ - РИА Новости, 22.04.2024
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Рязанская область
 
19:46 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/zasedanie-1941613466.html
Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ
Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ - РИА Новости, 22.04.2024
Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России, рассказав об опыте и перспективах расширения... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:46
2024-04-22T19:46
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павел малков
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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России, рассказав об опыте и перспективах расширения сотрудничества региона с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области. "Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в 42 заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, которое провел Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На заседании обсуждалось развитие межрегионального сотрудничества с Китаем", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор представил опыт и перспективы расширения сотрудничества Рязанского региона с Китайской Народной Республикой. Делегация области на прошлой неделе посетила КНР с бизнес-миссией, в рамках которой обсуждались вопросы развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере. "Мы очень дорожим отношениями с Китайской Народной Республикой. По всем нашим договоренностям будем активно работать", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Глава региона также отметил, что совместно прорабатывается проект по строительству в Рязанской области логистического хаба, возможность создания производства запчастей для автомобилей. Есть намерения взаимодействовать в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, станкостроение, робототехника и радиоэлектроника. Рассматриваются перспективы сотрудничества с Аэрокосмической инновационной долиной. Помимо этого, планируется развитие программ студенческого обмена с университетами Рязани и Гонконга, проведение мероприятий в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.
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рязанская область, павел малков, китай, россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Китай, Россия

Рязанский губернатор принял участие в заседании Совета при МИД РФ

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания Совета глав субъектов при МИД России
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания Совета глав субъектов при МИД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания Совета глав субъектов при МИД России
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РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Совета глав субъектов при МИД России, рассказав об опыте и перспективах расширения сотрудничества региона с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области.
"Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в 42 заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, которое провел Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На заседании обсуждалось развитие межрегионального сотрудничества с Китаем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор представил опыт и перспективы расширения сотрудничества Рязанского региона с Китайской Народной Республикой. Делегация области на прошлой неделе посетила КНР с бизнес-миссией, в рамках которой обсуждались вопросы развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере.
«
"Мы очень дорожим отношениями с Китайской Народной Республикой. По всем нашим договоренностям будем активно работать", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Глава региона также отметил, что совместно прорабатывается проект по строительству в Рязанской области логистического хаба, возможность создания производства запчастей для автомобилей. Есть намерения взаимодействовать в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, станкостроение, робототехника и радиоэлектроника. Рассматриваются перспективы сотрудничества с Аэрокосмической инновационной долиной. Помимо этого, планируется развитие программ студенческого обмена с университетами Рязани и Гонконга, проведение мероприятий в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.
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